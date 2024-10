Alle 19 affluenza ancora in calo alle elezioni in Liguria: pesa il maltempo, dato inferiore a quello del 2020

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Ancora bassa l’affluenza in Liguria. Alle 19 le persone che si erano recate alle urne per votare alle elezioni regionali erano meno rispetto all’ultima tornata, quella del 2020: tutti i dati completi.

L’affluenza in Liguria alle 19 per le elezioni regionali

Si conferma al ribasso l’affluenza alle elezioni regionali in Liguria. Secondo i dati diramati si sarebbe recato alle urne soltanto il 30,60% degli elettori, anche a causa delle pessime condizioni meteo.

Il dato dell’affluenza è più basso rispetto a quello del 2020, anno in cui si erano tenute le ultime elezioni regionali in Liguria, vinte dal centrodestra e dal leader di Noi Moderati Giovanni Toti. All’epoca era stato del del 32%.

In aumento invece l’affluenza nei grandi comuni, in particolare Genova, di cui è sindaco il candidato del centrodestra Marco Bucci, e La Spezia. In controtendenza invece Savona, dove si verifica un netto calo.

I dati dell’affluenza in Liguria variano molto a seconda delle province coinvolte. Quelle di Genova e La Spezia rimangono sostanzialmente sui livelli del 2020, rispettivamente a 32,96% e 30,87%, mentre crollano di più del 5% Imperia e Savona.

Gli altri dati dell’affluenza

Una tendenza simile era già stata rilevata dai primi dati sull’affluenza che erano stati resi disponibili, quelli delle 12. Anche in questo caso infatti c’era stato un lieve calo della partecipazione degli elettori al voto.

Alle ore 12 l’affluenza era circa del 13% più bassa rispetto al 2020. Tendenze simili anche nei grandi comuni della regione, con Genova che conferma un netto aumento delle persone che si sono recate a votare.

La Spezia al contrario era uno dei pochi comuni a presentare una tendenza diversa alle 12 rispetto alle 19. Nel comune infatti, alla prima rilevazione della giornata, il dato risultava in calo rispetto al 2020.

Pesa il maltempo

Sulle elezioni regionali in Liguria sta pesando molto il maltempo che dall’inizio del fine settimana sta colpendo tutto il territorio della regione, con vento, forti piogge e mare molto mosso sia nel Levante che nel Ponente.

La situazione è tale che le autorità sono state costrette a spostare alcuni seggi elettorali dei comuni di Borgio Verezzi, Vado Ligure, Quiliano, Spotorno e San Biagio della Cima in luoghi più sicuri in modo da non mettere in pericolo gli elettori che volevano recarvisi.

All’uscita dal seggio elettorale di La Spezia, dove ha votato, il candidato presidente della coalizione di centrosinistra Andrea Orlando ha ringraziato i soccorritori ed espresso vicinanza alle comunità colpite dal maltempo.