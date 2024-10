Elezioni Regionali Liguria col caos maltempo e l'allerta arancione, seggi spostati: cosa sta succedendo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Giornata di votazioni in Liguria per l’elezione del nuovo presidente regionale e il rinnovo del consiglio, ma il maltempo rischia di creare disagi. Nonostante l’allerta arancione, le operazioni elettorali sono state confermate e si svolgeranno regolarmente nelle giornate di domenica 27 e lunedì 28 ottobre. Le autorità hanno monitorato la situazione con un incontro fra le Prefetture liguri, l’Ufficio elettorale regionale, Arpal e Protezione civile, disponendo precauzioni per garantire la sicurezza dei cittadini. In alcuni Comuni si è scelto di spostare i seggi situati in aree a rischio.

Informazioni per il voto

Gli elettori liguri troveranno una scheda verde, con i nominativi dei nove candidati alla presidenza regionale e le liste provinciali a sostegno. È consentito il voto disgiunto (ovvero votare per un candidato presidente e una lista diversa), e si possono esprimere fino a due preferenze, purché di genere diverso.

L’elettore deve presentarsi al seggio con tessera elettorale e documento di riconoscimento. In caso di smarrimento o esaurimento degli spazi sulla tessera, è possibile richiederne una nuova.

Per la città di Genova, circa 480.000 elettori sono chiamati a votare. Tra questi, 2.037 voteranno per la prima volta, mentre 447 elettori hanno più di cento anni. Gli elettori anziani o disabili possono richiedere, se impossibilitati a recarsi al seggio, una tessera elettorale consegnata a domicilio contattando il numero 010 5576829.

Seggi spostati: l’elenco dei Comuni coinvolti

Per ridurre i rischi associati al maltempo, i seggi elettorali sono stati trasferiti in zone più sicure in alcuni Comuni. Ecco l’elenco degli spostamenti effettuati:

Comune di Borgio Verezzi: il seggio 3 di piazza Sant’Agostino è stato trasferito nel Palazzo Comunale di via del Municipio 17;

Comune di Vado Ligure: i seggi 1, 2 e 3 della scuola elementare Don Peluffo in via Piave 2 sono stati spostati alle scuole medie A. Peterlin in via XXV Aprile 6;

Comune di Quiliano: i seggi 1, 2 e 3 dell’edificio scolastico di via Mattotti sono stati trasferiti nella Palazzina Servizi (Sala Consiliare e Biblioteca) in piazza della Costituzione 1;

Comune di Spotorno: le sezioni 1 e 2, situate nella scuola primaria S. Pertini di viale Europa 6, sono state spostate alla scuola secondaria di via Verdi, località Baxie;

Comune di San Biagio della Cima: l’Ufficio elettorale comunale è stato trasferito nell’edificio scolastico di via Don Bosco 5 e sarà attivo in questa sede fino al termine dello scrutinio il 28 ottobre.

Andrea Orlando: “Ringrazio i soccorsi”

All’uscita del seggio a La Spezia, dove ha appena votato, il rappresentante del campo progressista Andrea Orlando ha voluto esprimere solidarietà alle comunità colpite dal maltempo.

“Voglio esprimere vicinanza alle popolazioni colpite dal maltempo,” ha dichiarato Orlando.

Ha poi aggiunto poi un ringraziamento ai soccorritori e a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione del voto: “Vorrei poi ringraziare i soccorsi e le persone che stanno rendendo possibile l’esercizio del voto nelle zone alluvionate“.