Tre morti in incidenti stradali in poche ore, tra cui una 14enne. Tragedia sull'asfalto in Puglia

In Puglia si sono verificati, a distanza di poche ore nella tarda serata di domenica 17 luglio, due incidenti stradali in seguito ai quali sono morte tre persone; una di esse era una ragazzina di soli 14 anni. Tutte e tre le vittime viaggiavano a bordo di motocicli. L’indomani, invece, un altro incidente ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante, causando il ferimento di cinque persone.

La vittima 14enne dell’incidente sulla Statale 16 Adriatica

Il primo incidente, a seguito del quale è deceduta la ragazzina di 14 anni, è avvenuto sulla Statale 16 Adriatica tra Bisceglie e Trani. Il fidanzato 18enne della vittima era alla guida della moto quando il mezzo si è scontrato con un’auto che viaggiava nella stessa direzione. Da quanto riporta l’Ansa, non è chiaro se l’abbia tamponata.

Dopo l’impatto, il ragazzo ha perso il controllo del motociclo ed entrambi sono caduti a terra. La 14enne sarebbe stata poi investita da un’auto che viaggiava nel senso di marcia opposto. All’arrivo dei soccorritori, la giovane era già priva di vita, mentre il ragazzo di 18 anni è stato trasportato in ospedale in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il tratto di Statale Adriatica dove è avvenuto il primo incidente

Morta coppia di motociclisti a San Foca Marina di Melendugno

L’altro incidente è avvenuto a San Foca Marina di Melendugno. Le vittime sono un uomo di 47 anni di Lecce e una donna di 43 anni di San Donato. La coppia di motociclisti stava viaggiando anch’essa a bordo di una moto, di grossa cilindrata, mentre tornavano a casa da una serata passata con gli amici.

Lungo la litoranea di San Foca, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, probabilmente dopo aver sfiorato il cordone della pista ciclabile. I due sono quindi caduti a terra, finendo violentemente sull’asfalto, e sono morti sul colpo.

Cinque persone ferite sulla Statale 16 Adriatica

Nella giornata di oggi, 18 luglio, cinque persone sono rimaste ferite in un incidente stradale al km 668,710 della Statale 16 Adriatica, stavolta all’altezza di Foggia. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico in direzione nord.

A rimanere coinvolti nell’incidente sono stati un mezzo pesante e due auto. In una nota, Anas ha fatto sapere che il traffico è interdetto dal km 670,500 al km 661,000, con deviazione della circolazione sulla viabilità adiacente con indicazioni in loco.

Sempre nella giornata di oggi, invece, è avvenuto un altro incidente al chilometro 191 della A1, all’altezza di Bologna, in direzione Milano. Sono rimasti coinvolti diversi veicoli, tra cui 7 camion.