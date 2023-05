Tre feriti nell'incidente sulla statale 100 di Casamassima per lo scontro tra camion e auto: chiusa la strada

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

È di tre feriti il bilancio dell’incidente che nella mattinata del 9 maggio si è consumato lungo la strada statale 100 a Casamassima, in provincia di Bari. Nel sinistro stradale sono stati coinvolti due mezzi. Si tratta di un camion e di un’automobile. Subito dopo lo scontro, la strada è stata chiusa al traffico in corrispondenza del Km 18,1. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigli del fuoco e il personale dell’Anas.

Lo scontro in direzione Bari

I mezzi coinvolti nell’incidente stavano percorrendo la strada statale 100 ‘Gioia del Colle’, quando si sono scontrati all’altezza del Comune di Casamassima, in direzione Bari.

L’incidente, in cui sono rimaste ferite tre persone, ha coinvolto un camion e un’automobile. Non sono note ulteriori informazioni sul loro stato di salute, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita.

Fonte foto: Tuttocittà.it La strada statale 100 lungo cui si è verificato l’incidente all’altezza di Casamassima, in provincia di Bari

Immediato l’intervento, subito dopo l’impatto, dei soccorritori del 118, dei vigili del fuoco e del personale dell’Anas che ha raggiunto il posto per la gestione della viabilità.

Strada chiusa al traffico

Il sinistro stradale, infatti, ha portato a chiudere temporaneamente al traffico la strada statale 100 in corrispondenza del Km 18,1.

L’interdizione al traffico del tratto interessato dall’incidente ha comportato l’obbligo per le auto che attraversano la statale ‘Gioia del Colle’ di uscire al Km 18,5 e rientrare al Km 15,2 attraverso la viabilità di servizio.

Il personale dell’Anas presente sul posto è impegnato nella gestione del traffico con l’obiettivo di ripristinare la viabilità il prima possibile.

Ennesimo incidente sulle strade pugliesi

Non sono noti i dettagli sull’impatto che ha causato tre feriti sulla strada statale 100, a ridosso del Comune barese di Casamassima. L’incidente, in ogni caso, non ha provocato morti.

Al contrario di quanto avvenuto nelle ultime settimane lungo le strade pugliesi. Lo scorso 3 maggio, infatti, un 24enne ha perso la vita a Fasano in uno scontro frontale tra un camion e un furgoncino.

Il giovane ragazzo pugliese era alla guida del furgoncino quando si è schiantato contro un camion. L’impatto è stato fatale. Il 24enne, infatti, è morto all’istante.

Prima della tragedia di Fasano, un altro incidente mortale si è registrato a Tricase dove ha perso la vita un giovane motociclista.