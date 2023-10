Tre carabinieri rischiano il processo per depistaggio nel caso Cucchi: avrebbero mentito per salvare colleghi

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

A oltre un anno dalla storica sentenza sulla morte di Stefano Cucchi il caso non è del tutto chiuso. Dopo la condanna di due carabinieri per omicidio preterintenzionale e di 8 per depistaggi sulla reale causa del decesso del geometra 31enne, tre ulteriori uomini dell’Arma rischiano il processo per depistaggio con l’accusa di aver mentito per salvare dei colleghi.

Le accuse ai carabinieri

A finire nell’occhio del ciclone e a rischiare il processo sono tre carabinieri che sono accusati di avere detto il falso durante le indagini e il successivo processo Cucchi Ter che vedeva imputati appartenenti dell’Arma di avere depistato le indagini sulla morte del geometra romano morto nel 2009.

I tre rischiano di finire a processo per le accuse, a seconda delle posizioni, di depistaggio e falso.

Secondo quanto riferito da Ansa i pm di Roma hanno chiuso le indagini nei confronti di Maurizio Bertolino, all’epoca dei fatti maresciallo presso la stazione di Tor Sapienza, Fortunato Prospero, all’epoca capitano e comandante della sezione infortunistica e polizia giudiziaria presso il nucleo Radio Mobile di Roma e il collega di quest’ultimo Giuseppe Perri, all’epoca dei fatti maresciallo.

Fissata l’udienza preliminare

Qualcosa di più si saprà a partire dal 21 dicembre 2023, data in cui è stata fissata l’udienza preliminare. Nel procedimento risultano parti offese il ministero della Giustizia, la sorella di Cucchi, Ilaria e il padre Giovanni oltre ad agenti della polizia penitenziaria e il carabiniere Riccardo Casamassima che con le sue dichiarazioni ha contribuito alla riapertura delle indagini.

Secondo l’impianto accusatorio gli indagati avrebbero “ostacolato e sviato” le indagini con dichiarazioni con una serie di dichiarazioni false fatte anche durante il procedimento.

Fonte foto: ANSA Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo

I condannati nel processo

Nel processo sulla morte di Stefano Cucchi, avvenuta il 22 ottobre 2009 a Roma, sono arrivate 10 condanne. A essere condannati in via definitiva per omicidio preterintenzionale, con il giudice che ha deciso per una reclusione di 12 anni, sono stati i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro.

Cinque anni al generale Alessandro Casarsa e 1 anno e 3 mesi al colonnello Lorenzo Sabatino, mentre al termine di una camera di consiglio durata 8 ore nell’aprile 2022 sono arrivare le condanne a 4 anni per Francesco Cavallo e Luciano Soligo, a 1 anno e 9 mesi Tiziano Testarmata, a 2 anni e 6 mesi Luca De Cianni, a 1 anno e 3 mesi Francesco Di Sano e a 1 anno e 9 mesi Massimiliano Colombo.