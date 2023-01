Trani, uccide la moglie e poi si impicca in giardino: morti 43enne e il marito 52enne, l'allarme della figlia

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Un altro femminicidio, il terzo del 2023, sconvolge l’Italia. Il nuovo episodio di violenza, culminato con la morte di una donna, è avvenuto nella tarda serata di domenica 15 gennaio 2023 a Trani, in Puglia. A morire è stata la 43enne Teresa Di Tondo, vittima del marito Massimo Petrelli che dopo averla uccisa si è tolto la vita impiccandosi in giardino.

Femminicidio a Trani, uccide la moglie e si impicca

L’omicidio di Teresa Di Tondo, e il conseguente suicidio del marito Massimo Petrelli, è avvenuto nella tarda serata di domenica in una villetta della campagna cittadina in strada vicinale santa Lucia, all’incrocio con via Duchessa d’Andria. Secondo quanto appurato l’uomo avrebbe colpito la moglie con una serie di coltellate, almeno quattro, all’interno dell’abitazione e si sarebbe successivamente tolto la vita all’esterno della villetta.

Inizialmente c’era dei dubbi e delle ipotesi su quanto fosse successo. Un caso su cui ora toccherà ai carabinieri fare chiarezza, ma poi con alcune certezze sulla dinamica: nessun segno di effrazione, Petrelli ha accoltellato la donna in casa e poi si è tolto la vita.

L’uomo era stato in passato uno speaker radiofonico e aveva lavorato anche come DJ e ora era impegnato nel settore di lavorazione marmi. La donna, invece, era impiegata ed educatrice in una cooperativa di assistenza sociale e offriva anche servizio di doposcuola in casa ad alcuni giovani studenti.

L’allarme della figlia 17enne

A lanciare l’allarme è stata la figlia della coppia, una 17enne che non riusciva a mettersi in contatto telefonico con i genitori nonostante diversi tentativi. La tragica scoperta è stata fatta proprio dalla giovane, che una volta tornata a casa ha trovato il padre e la madre privi di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il magistrato di turno, la dottoressa Roberta Moramarco.

Trovata l’arma, choc in città

I militari hanno quindi effettuato un approfondito sopralluogo e in casa hanno trovato e sequestrato l’arma del delitto, un coltello da cucina.

Amedeo Bottaro, sindaco di Trani, si è detto sconvolto- così come tutta la comunità tranese- per quanto successo: “Tragedia incomprensibile. Negli ultimi anni attraverso le attività sviluppate come Ambito territoriale ed in particolare con il nostro centro antiviolenza, avevamo alzato la soglia di attenzione sul fenomeno della violenza di genere a fronte di una fragilità sociale sempre più dilagante. Evidentemente non basta ancora e ne paghiamo pesantemente le conseguenze”.