Tramezzini ritirati per rischio Listeria, 123 prodotti via dai supermercati italiani: i lotti interessati

Chi negli ultimi tempi ha acquistato panini e tramezzini confezionati al supermercato dovrà prestare attenzione. Il Ministero della Salute ha richiamato 123 prodotti, tra tramezzini e panini di vari gusti prodotti da diversi marchi italiani, ritirati dai supermercati. Durante un controllo a campione è stata riscontrata, su 3 unità ogni 5 campionate, la presenza del batterio Listeria monocytogenes.

Quali i 123 prodotti richiamati

Inizialmente, il Ministero della Salute aveva chiesto che fossero ritirati solo i tramezzini ripieni di bresaola, rucola e grana della linea PRO del marchio Alba Tramezzini.

Come misura cautelare, temendo “possibile contaminazione degli ambienti di lavoro” il Ministero ha emesso una nuova e più ampia nota di ritiro.

Fonte foto: iStock A rischio tramezzini e panini confezionati

Il richiamo riguarda 123 prodotti diversi: tramezzini, ma anche panini, sandwich, hot dog, pinse, focacce, toast e pucce dei marchi Alba Tramezzini, Idea Fresco, Buono e Fresco, Eataly, Sigma, Penny Market e altri marchi.

Coinvolti anche i prodotti realizzati da Alba Tramezzini in collaborazione con Riomare e Rovagnati. A essere coinvolti tutti i lotti da L160 a L180 e da 24160 a 24180, con le date di scadenza fino al 12/10/2024.

Tutti i panini richiamati sono stati prodotti dall’azienda Alba Tramezzini Spa, nello stabilimento di Faggiano, in provincia di Taranto.

Richiamo anche da parte dei supermercati Prix per i panini con hamburger Hot Snack BBQ, con numeri di lotto L166, L171 e L177.

Cosa fare se si ha acquistato i tramezzini a rischio

La nota del ministero della Salute consiglia di non consumare il prodotto a causa del rischio microbiologico, la presenza, cioè di batteri o microrganismi nocivi per la salute.

Il cliente ha il diritto di riportare il prodotto nello stesso esercizio commerciale dove lo ha acquistato, per restituirlo semplicemente o chiederne la restituzione.

Essere in possesso dello scontrino facilita il processo, ma non è necessario in caso di prove come l’estratto conto o il codice a barra presente sulla confezione.

Listeria, quali sono i rischi

Il batterio Listeria monocytogenes può essere causa di listeriosi, malattia a trasmissione alimentare che deriva dall’ingestione di alimenti contaminati.

La listeriosi può assumere diverse forme cliniche, tra le più comuni la gastroenterite acuta febbrile, che si manifesta nel giro di poche ore dall’ingestione dell’alimento contaminato.

Nei casi più gravi la listeriosi può provocare l’insorgenza di meningiti, encefaliti e gravi setticemie.