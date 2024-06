Tragico schianto fra moto e camion sulla A1 a Sasso Marconi vicino Bologna: centauro 61enne morto schiacciato

Giornalista professionista e redattore televisivo, si occupa soprattutto di Esteri, geopolitica, immigrazione e Scienza. Laureato in comunicazione politica, da sempre interessato alla storia e ai fatti del mondo, ha realizzato reportage e approfondimenti per diverse testate nazionali e programmi divulgativi.

Nella mattina di oggi mercoledì 19 giugno si è verificato un tragico schianto fra moto e camion sulla autostrada A1 all’altezza di Sasso Marconi in direzione Bologna. Morto un centauro 61enne, rimasto schiacciato dalle ruote del mezzo pesante, deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Nella mezz’ora in cui il traffico è stato chiuso si sono formate code fino a 10 chilometri.

Schianto fra moto e camion sulla A1 a Sasso Marconi vicino Bologna

Un tragico schianto fra moto e camion si è verificato nella mattina di oggi, mercoledì 19 giugno, sulla autostrada A1 Milano-Napoli all’altezza di Sasso Marconi, in direzione Bologna.

Secondo le ricostruzioni della polizia stradale, accorsa immediatamente sul posto per effettuare i rilievi, il conducente della moto avrebbe perso il controllo del mezzo finendo sotto le ruote del camion intorno alle 7.30.

Lo svincolo di Sasso Marconi Nord sulla autostrada A1

Stando a quanto riporta Il Resto del Carlino, il mezzo pesante avrebbe proseguito per diversi metri prima di accorgersi dell’accaduto, fermandosi solo dopo lo scoppio di uno pneumatico.

Morto schiacciato centauro 61enne di Perugia

Nell’incidente è morto il centauro, un 61enne originario di Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, che era rimasto schiacciato dalle ruote del semirimorchio.

Dopo essersi accorto dell’incidente, il camionista si è fermato alla prima piazzola disponibile per poi allertare immediatamente i soccorsi.

Il motociclista è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove era stato trasportato con lesioni molto gravi.

Autostrada chiusa e code fino a 10 chilometri

Le autorità accorse sul luogo dell’incidente avvenuto oggi all’altezza di Sasso Marconi hanno provveduto a chiudere il tratto interessato per circa mezz’ora.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico autostradale, con la formazione di code che hanno raggiunto i 10 chilometri in direzione Bologna.

