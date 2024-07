Tragico incidente sull'autostrada A24 vicino all'Aquila: violento scontro tra due moto e un'auto, un morto

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia sulle strade dell’Aquila. Un incidente sull’autostrada A24 in prossimità del capoluogo abruzzese ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre tre. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due moto e un’automobile.

L’incidente sull’autostrada A24, all’altezza dell’Aquila

L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 21 luglio sull’autostrada A24 al km 99, tra i caselli di Tornimparte e dell’Aquila Ovest.

In particolare, l’incidente si è verificato in prossimità dell’area di servizio Valle Aterno Est, in direzione L’Aquila. Lo riporta il sito Ilcentro.it.

Il dramma si è consumato sull'autostrada A24, tra i caselli di Tornimparte e dell'Aquila Ovest

Nello scontro, nel quale sono rimaste coinvolte due moto e un’automobile, ha perso la vita una persona.

Altri tre individui sono rimasti feriti: uno di loro verserebbe in condizioni gravi.

Non è chiaro chi sia la vittima né su quale veicolo stesse viaggiando.

Deviato il traffico

Il traffico sul tratto autostradale interessato è stato deviato.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118, l’eliambulanza e la polizia stradale, per effettuare i dovuti rilievi.

L’incidente a Thiesi (Sassari)

Nella giornata di sabato 20 luglio un altro tragico incidente ha provocato la morte di un ragazzo 22 anni, la cui auto è finita fuori strada in circostanze ancora da chiarire a Thiesi, in provincia di Sassari.

La vittima, che si chiamava Francesco Pintore, stava guidando una Lancia lungo la Statale 131 bis.