Schianto contro un muro sulla 131 bis a Thiesi in Sardegna: morto nell'incidente il 22enne Francesco Pintore

Non si ferma la tragica serie di incidenti stradali che nelle ultime settimane sta insanguinando le strade italiane. Il 20 luglio, un altro giovane ha perso la vita in un drammatico incidente a Thiesi, in provincia di Sassari. La vittima è Francesco Pintore, un ragazzo di 22 anni, la cui auto è finita fuori strada in circostanze ancora da chiarire.

Schianto a Thiesi, morto il 22enne Francesco Pintore

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dai vigili del fuoco e dai carabinieri di Bonorva, intervenuti immediatamente sul luogo del sinistro, l’incidente è avvenuto intorno alle 15.

Come riporta L’Unione Sarda, Francesco Pintore stava guidando una Lancia lungo la Statale 131 bis. Quando ha raggiunto le porte del paese, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo del veicolo.

L’incidente mortale è avvenuto sulla Statale 131 bis a Thiesi, piccolo comune in provincia di Sassari

La Lancia ha sbandato violentemente, terminando la sua corsa fuori strada e impattando con forza contro il muro di recinzione di una concessionaria d’auto.

Sul posto sono subito accorsi i vigili del fuoco, i carabinieri, un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione sono risultati vani, e i medici hanno potuto solo constatarne il decesso.

Lo schianto sulla 131 bis e le ipotesi sulla dinamica

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine. Le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo non sono ancora state chiarite.

Non si esclude nessuna ipotesi, dall’errore umano a un possibile malfunzionamento del veicolo, fino alle condizioni della strada.

In attesa dei risultati delle indagini, resta il dolore per la perdita di una giovane vita, strappata troppo presto in un pomeriggio d’estate, mentre percorreva una strada che avrebbe dovuto condurlo a casa e che invece è stata teatro del suo ultimo viaggio.

Strade di sangue

Sabato 20 luglio è stata una giornata tristemente ricca di incidenti sulle strade italiane.

Sull’autostrada A4, nei pressi di Padova, è morto un uomo e altre persone sono rimaste ferite a causa di un maxi tamponamento.