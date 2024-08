Tragico incidente sull'A12 in direzione Civitavecchia: auto si schianta contro guard rail, morto un 22enne

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Incidente mortale sull’autostrada A12 in direzione Civitavecchia, non distante da Roma. Un ragazzo di 22 anni è morto dopo aver perso il controllo della propria vettura: si sarebbe schiantato prima contro il guard rail e successivamente contro un muro a margine della carreggiata. Purtroppo per il giovane, l’impatto si è rivelato fatale.

L’incidente sull’A12 in direzione Civitavecchia: auto contro guard rail, muore 22enne

Il sinistro si è verificato intorno alle 14 di sabato 3 agosto, al chilometro 30 del tratto autostradale che collega Civitavecchia con la capitale.

Il 22enne stava viaggiando a bordo della sua auto, una Fiat Punto. L’urto con il guard rail, particolarmente violento, ha strappato il motore della vettura. Lo riporta il sito di Repubblica.

L'episodio è avvenuto al chilometro 30 dell'autostrada A12, in direzione Civitavecchia

Il calore innescato in seguito all’impatto ha anche provocato un piccolo incendio in una sterpaglia lì vicino.

I soccorsi

Giunto sul posto, il personale del 118 ha prestato soccorso al giovane.

L’intervento si è però rivelato vano: poco dopo, i medici sono stati costretti a dichiarare il decesso del ragazzo.

L’incendio è stato sedato dai vigili del fuoco di Cerveteri, che hanno messo in sicurezza la zona.

Sul luogo del sinistro anche la polizia stradale, per svolgere i dovuti rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’incidente ad Anfo, vicino Brescia

Nella tarda mattinata di sabato 3 agosto, intorno alle ore 12:30, un altro incidente in località Casali, nel territorio di Anfo, piccolo Comune della provincia di Brescia, ha provocato la morte di un 30enne.

Stando alle prime informazioni, alcune persone stavano viaggiando in moto nel paese che fa parte della Comunità Montana della Valle Sabbia quando, per cause ancora da accertare, sarebbero caduti dai propri mezzi. Tra di loro c’era anche la vittima.

Altre due persone, di 25 e 33 anni, sono rimaste gravemente ferite.