Ragazzo morto sbalzato dalla moto in un tragico incidente ad Anfo, vicino Brescia: due feriti gravi

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Tragico schianto avvenuto ad Anfo, comune della provincia di Brescia, dove un ragazzo di 30 anni è morto in seguito a una rovinosa caduta dalla sua moto. Ci sono anche due feriti gravi nell’incidente, soccorsi e Forze dell’Ordine sul posto, dinamica dell’incidente ancora tutta da ricostruire.

L’incidente mortale ad Anfo (Brescia)

È avvenuto nella tarda mattinata di oggi – sabato 3 agosto 2024 – intorno alle ore 12:30, un incidente in località Casali, sul lago d’Idro, nel territorio di Anfo, piccolo comune della provincia di Brescia, in Lombardia.

Stando alle prime informazioni fin qui raccolte, alcune persone stavano viaggiando in moto nel territorio del paese che fa parte della Comunità Montana della Valle Sabbia quando, per cause ancora da accertare, sarebbero caduti dai propri mezzi.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona nella quale si trova Anfo (Brescia), dov’è avvenuto un incidente che ha coinvolto diverse moto e che ha causato un morto e due feriti

Sulle motociclette si trovavano un ragazzo di 30 anni, un secondo ragazzo di 33 anni e una terza persona di 25 anni. All’arrivo dei soccorsi, le condizioni dei tre sono subito sembrate molto gravi.

L’arrivo dei soccorsi: un morto e due feriti

In seguito all’incidente, sul posto sono quindi accorsi i Carabinieri di Salò, gli agenti della Polizia Stradale, i vigili del fuoco e il personale medico del 118, accorso con un’ambulanza e un’automedica.

Necessario anche l’intervento di due elicotteri, decollati dagli ospedali di Verona e Brescia. Una volta giunti sul posto però, gli operatori sanitari purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane 30enne, morto probabilmente in seguito al violento urto dopo essere stato sbalzato via dalla sua moto.

Sarebbero rimasti invece gravemente feriti gli altri due motociclisti, rispettivamente di 33 e 25 anni, che hanno ricevuto i primi soccorsi sul posto e sarebbero poi stati trasferiti in ospedale.

La dinamica dell’incidente

Le Forze dell’Ordine presenti sul posto hanno quindi effettuato tutti i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente che ha portato alla morte del 30enne.

Sui social intanto la notizia ha iniziato a circolare, con molte persone che stanno esprimendo il loro cordoglio e, allo stesso tempo, segnalano quello che è “l’ennesimo incidente fatale su questo tratto stradale. È incredibile che nessuno intervenga per interrompere questo funereo stillicidio. Basterebbe mettere dei rilevatori della velocità media. Silenzio assoluto dalla Provincia”, come scritto da un utente.

“Successo 100 metri davanti a me – ha scritto un altro utente – Non si può morire per il brivido di un sorpasso azzardato”. Per capire però realmente cosa sia accaduto, bisognerà aspettare i risultati delle indagini delle Forze dell’Ordine.