Tragico incidente a Sannicola vicino Gallipoli: 72enne muore dopo uno scontro tra due auto, feriti due bambini

Tragedia sulle strade della Puglia, nei pressi di Gallipoli. Una donna di 72 anni, Maddalena Verdesca, è morta in seguito a un incidente sulla provinciale che dal Comune di Sannicola porta a Galatone e Nardò (in provincia di Lecce). La vittima era alla guida di un’auto che si è scontrata con un suv a bordo del quale viaggiava una famiglia di turisti svizzeri: mamma, papà e due figli. Tutti e quattro sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale.

L’incidente a Sannicola, vicino Gallipoli

Verdesca era originaria del Comune di Copertino ma si era stabilita nella vicina Santa Caterina per l’estate.

Secondo quanto riportato dal sito di notizie locali Lecceprima.it, l’impatto tra i due veicoli si sarebbe verificato nei pressi della collina di San Mauro, nel comune del Leccese, all’uscita dallo svincolo dalla statale 101, non distante del litorale ionico.

L’episodio è avvenuto sulla provinciale che dal Comune di Sannicola porta a Galatone e Nardò, vicino a Gallipoli (Lecce)

La dinamica del sinistro è al vaglio degli inquirenti. Un’ipotesi è che la Volskwagen Up guidata dalla 72enne sia sbandata a causa di un malore della stessa, invadendo la corsia opposta e andandosi a scontrare con il suv della famiglia svizzera.

I soccorsi

Le ferite riportate dalla donna in seguito allo schianto si sono rivelate fatali.

Inutile l’intervento del personale del 118, giunto sul luogo dell’incidente insieme ai vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. La 72enne, morta sul colpo, è stata estratta dall’abitacolo distrutto.

La famiglia di turisti svizzeri, bambini compresi, sono stati portati in codice giallo all’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli. Nessuno di loro verserebbe in condizioni gravi.

La salma della vittima, nel frattempo, è stata trasportata nella camera mortuaria dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, su disposizione del pubblico ministero locale.

