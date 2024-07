Tragico incidente a Pescantina vicino Verona: auto si schianta contro camion della nettezza urbana, due morti

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Tragedia a Pescantina, in provincia di Verona, dove due persone sono morte in seguito a un violento incidente stradale. Le due vittime, un giovane di 25 anni e una 45enne, hanno perso la vita dopo essersi scontrati frontalmente con un camion della nettezza urbana. Il conducente del mezzo pesante è invece rimasto ferito in modo non grave.

L’incidente sulla Strada Statale 12 a Pescantina, in provincia di Verona

L’episodio è avvenuto sulla Strada Statale 12, in prossimità di via Ospedaletto, intorno alle 6.30 di sabato 27 luglio. Lo riporta il sito del quotidiano locale L’Arena.

Secondo le primissime sommarie ricostruzioni, lo schianto tra i due veicoli sarebbe stato provocato da un sorpasso azzardato.

L'incidente è avvenuto a Pescantina, in provincia di Verona, in Veneto

Sul luogo del sinistro sono giunti i Vigili del fuoco di Verona, che hanno estratto dalle lamiere i corpi delle due vittime che viaggiavano a bordo dell’auto.

Presenti anche i Carabinieri locali. La strada è rimasta chiusa per alcune ore in entrambe le direzioni.

Le vittime

A perdere la vita sono stati un ragazzo di 25 anni di Colognola ai Colli e una donna 45enne di San Pietro in Cariano.

Il conducente del camion della nettezza urbana è invece rimasto ferito ma in maniera non grave. Dopo l’impatto, il mezzo che guidava sarebbe finito in un vigneto vicino alla strada.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Negrar in codice verde.

L’incidente a Treviso

Nel pomeriggio di venerdì 26 luglio anche un uomo di 57 anni di Spinea (Venezia) è morto in seguito a un terribile incidente a Treviso, avvenuto ad un imbocco della tangenziale mentre era al volante del suo scooter.

Da una prima sommaria ricostruzione, il 57enne avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote su cui stava viaggiando mentre cercava di immettersi nel flusso del traffico della tangenziale.

Prima avrebbe urtato il guard rail sul lato destro, poi su quello di sinistra. Sarebbe morto sul colpo a causa dei violenti impatti verificatisi durante la caduta.