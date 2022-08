Traffico, weekend da bollino rosso in autostrada: le previsioni da venerdì 26 a domenica 28 agosto

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La fine delle vacanze estive fa scattare il controesodo: sarà un altro weekend da bollino rosso per le autostrade in Italia. Dal 26 al 28 agosto previste code e rallentamenti in molti tratti. Le previsioni del traffico, giorno per giorno.

Previsioni del traffico: weekend da bollino rosso

Come previsto, il secondo weekend di controesodo metterà a dura prova la pazienta degli automobilisti di ritorno dalle vacanze. Traffico rallentato già a partire dalla mattinata di oggi, venerdì 26 agosto 2022, stando a quanto riporta l’Anas.

Viabilità Italia ha previsto un bollino rosso per tutto il weekend e lungo le grandi direttrici. Particolarmente interessate saranno le principali arterie stradali e autostradali: attenzione a chi viaggia verso le regioni del Nord e nei grandi centri urbani.

Fonte foto: IPA Le previsioni del traffico per l’ultimo weekend di agosto 2022

Non mancherà traffico intenso però anche verso le località di villeggiatura, con tanti ultimi vacanzieri pronti a partire per il mare lungo tutte le dorsali: adriatica, tirrenica e ionica. Previste code anche ai valichi di confine per Francia, Croazia e Slovenia.

Il traffico di sabato 27 e domenica 28 agosto

Stando al bollettino diffuso da Ansa, tra sabato 27 e domenica 28 agosto 2022 saranno particolarmente trafficate la A2 che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, così come le statali 106 Jonica e la 18 Tirrena Inferiore, in Calabria. Traffico intenso anche sulla A19 Palermo-Catania e a seguire la A29 Palermo-Mazara del Vallo.

Attenzione a muoversi anche lungo la 148 Pontina in Lazio e l’itinerario E45, che coinvolge Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il Nord Est con il Centro. Le previsioni per il centro riguardano anche la SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria) e la SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al Nord, invece, sott’occhio i Raccordi RA13 e RA14 dal Friuli verso l’estero, oltre alla SS36 del lago di Como, la SS45 di Val Trebbia in Liguria, la SS26 verso la Valle d’Aosta, quindi ancora la SS309 tra Emilia e Veneto e la SS51 Alemagna in Veneto. Infine, in Sardegna traffico previsto lungo la statale 131 Carlo Felice.

Stop a cantieri e mezzi pesanti per il weekend

Per agevolare il controesodo, per tutto l’imminente weekend è stato indetto il divieto di transito per i mezzi pesanti. Senza camion da sabato 27 (fascia 8-16) e domenica 28 (fascia 7.00-22.00), la speranza è che il traffico possa scorrere più velocemente.

Una misura che va ad aggiungersi a quanto già disposto dall’Anas tra l’8 luglio fino al 4 settembre la rimozione di oltre 500 cantieri (la metà di quelli in corso). L’obiettivo è agevolare gli spostamenti, ridurre i disagi e consentire un migliore scorrimento lungo le autostrade italiane, non solo per viaggi di breve e medio raggio ma anche trasferte più lunghe.

La situazione del traffico è sempre monitorabile in tempo reale sul sito ufficiale di Autostrade per l’Italia.