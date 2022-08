Traffico, weekend da bollino nero in alcune autostrade: la situazione sui tratti principali

Weekend da bollino rosso, ma anche da bollino nero su alcune autostrade. La seconda parte di agosto, come da tradizione, vede gli italiani alle prese con il controesodo, che spesso paralizza determinati tratti e costa agli automobilisti ore di coda. Se a tutto questo si aggiungono le ondate di maltempo devastanti delle ultime settimane, mettersi al volante richiede grande attenzione e grande pianificazione. Ecco la situazione sui tratti principali delle autostrade nel penultimo weekend di agosto.

Bollino rosso, le autostrade a rischio secondo Anas e Viabilità Italia

Dal pomeriggio di venerdì 19 agosto Anas e Viabilità Italia hanno previsto un weekend da bollino rosso, sabato 20 e domenica 21 compresi.

Le tratte interessate sono:

le principali arterie stradali e autostradali, in direzione del Nord Italia, e verso i grandi centri urbani;

e in direzione del Nord Italia, e verso i grandi centri urbani; le località di villeggiatura, in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, meta di chi inizia adesso le ferie;

in particolare lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, meta di chi inizia adesso le ferie; i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Quindi, in sostanza, si parla soprattutto di:

A2 (che attraversa Campania, Basilicata e Calabria);

(che attraversa Campania, Basilicata e Calabria); statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore in Calabria;

e in Calabria; A19 Palermo-Catania;

Palermo-Catania; A29 Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia;

Palermo-Mazara del Vallo in Sicilia; strada statale 131 Carlo Felice in Sardegna;

Carlo Felice in Sardegna; strada statale 148 Pontina nel Lazio;

Pontina nel Lazio; Itinerario E45 che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il Nord Est con il Centro Italia;

che interessa Umbria, Toscana, Emilia Romagna e collega il Nord Est con il Centro Italia; direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto);

Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto); raccordi autostradali Ra13 ed Ra14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine;

ed in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine; statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia;

“del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia; statale 45 di Val Trebbia in Liguria;

di Val Trebbia in Liguria; statale 26 “della Valle D’Aosta”;

“della Valle D’Aosta”; statale 309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto;

“Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto; statale 51 “di Alemagna” in Veneto.

Quando scatta il divieto di transito per i tir

Divieto di transito per i mezzi pesanti:

sabato 20 agosto: dalle ore 8 alle ore 16;

dalle ore 8 alle ore 16; domenica 21 agosto: dalle ore 7 alle ore 22.

Bollino nero, le autostrade interessate

Ma non sarà un weekend solamente da bollino rosso, ma anche da bollino nero (anche per il meteo).

Secondo quanto riferito da Autovie Venete, nel fine settimana – tra esodo e controesodo – sulla rete viaggeranno oltre 340 mila veicoli.

Bollino nero soprattutto per sabato 20 agosto, per effetto delle ultime partenze per le vacanze (specie al mattino in direzione Lisert) e dei primi rientri dalle mete estive (specie al pomeriggio in entrata alla barriera).

L’attenzione è rivolta soprattutto alla direttrice A23/A4 da Udine Sud in direzione Nodo Palmanova e alla carreggiata ovest (direzione Venezia) dove si concentrerà il volume maggiore di traffico per effetto anche del ritorno dei lavoratori dell’Est Europa dai propri Paesi d’origine.