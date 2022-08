Autostrade, previsioni traffico e maltempo: i giorni da bollino rosso, dove e quando si rischiano lunghe code

Maltempo e traffico, un binomio che spaventa milioni di italiani che si apprestano a partire per le vacanze oppure a tornare dai luoghi dove hanno trascorso le ferie. Il terzo weekend di agosto si preannuncia complicato: previste code in diversi tratti della rete autostradale italiana.

Per ridurre al minimo il disagio e per programmare al meglio il proprio itinerario per sabato 20 e domenica 21 agosto è consigliabile affidarsi alle previsioni del traffico di Autostrade.it.

Traffico sabato 20 agosto: le previsioni

Il fine settimana inizierà con traffico intenso (bollino giallo) in direzione delle località turistiche, con un progressivo miglioramento durante la giornata. Secondo Autostrade.it, i maggiori problemi saranno per coloro che rientreranno dalle vacanze, con un traffico da bollino rosso sia nella mattina che nel pomeriggio. Bollino verde, invece, per chi farà ritorno in serata.

Fonte foto: ANSA

I veicoli che hanno massa superiore alle 7,5 tonnellate non potranno viaggiare tra le 8 e le 16.

Traffico domenica 21 agosto: le previsioni

Si prospetta uno scenario simile per domenica 21 agosto. La giornata comincerà con traffico da bollino giallo per chi viaggerà nelle località turistiche montane e marittime. Il bollino diventerà verde al pomeriggio e alla sera. Bollino rosso, invece, per chi che ha concluso le vacanze e dovrà rientrare nelle grandi città.

Anche per domenica è confermato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti nella fascia oraria 7-22.

Le previsioni meteo

Il terzo weekend di agosto dovrebbe essere segnato da condizioni meteo di stabilità diffusa grazie al ritorno dell’Anticiclone delle Azzorre che porterà con sé temperature in linea con la media estiva.

Sabato 20 agosto previste schiarite lungo tutto lo Stivale, con qualche breve rovescio sulle Alpi e sui rilievi della Calabria. Medesima situazione è prevista per domenica 21 agosto, con un tempo stabile su gran parte d’Italia e un caldo sopportabile, non ai livelli delle scorse settimane.

Tratti di autostrada chiusi e code in Liguria

Nella notte fra martedì e mercoledì, il tratto di A10 fra Arenzano e Genova Pra’, verso il capoluogo, è rimasto chiuso al traffico dalle 22 alle 6, per le solite ispezioni trimestrali nelle gallerie. Risultato? Coda infinita sull’Aurelia.

Automobilisti, autotrasportatori e turisti bloccati in piena notte per ore. La concessionaria ormai in mani pubbliche ha reso noto che in questa settimana sulla A10 sono stati chiusi in orario notturno “soltanto” due tratti, e nel periodo in cui il traffico è minore. Evitando la chiusura di lunedì, giovedì e venerdì dove la circolazione è più sostenuta.

Previste chiusure notturne anche nei prossimi giorni sulla A12, A26 e A7. Il tutto fa parte del piano che Autostrade e Regione Liguria hanno chiamato “alleggerimento estivo”. Secondo quanto comunicato da piazza De Ferrari nelle scorse settimane “il tavolo si riunirà nuovamente tra la fine di agosto e nella prima settimana di settembre per approntare il piano autunnale traguardando la riapertura delle scuole”.