Tra i passeggeri del sottomarino Titan doveva esserci anche 'l'architetto di Putin' Lanfranco Cirillo

Sulla sfortunata spedizione del Titan avrebbe potuto esserci anche ‘l’architetto di Putin’. Il bresciano Lanfranco Cirillo, residente in Russia ma a processo in Italia per reati di natura fiscale, ha raccontato in una lettera di essere stato invitato dal miliardario Harding a partecipare al viaggio verso il relitto del Titanic.

La lettera di Cirillo

Lanfranco Cirillo, noto come “architetto di Putin” ha scritto una lettera aperta all’amico Hamish Harding, capo della OceanGate, azienda che organizzava le spedizioni verso il relitto del Titanic.

Harding si trovava a bordo del sottomarino Titan insieme ad altri 4 passeggeri.

Un tweet del filosofo e consigliere di Putin Alexander Dugin

“Da anni conoscevo Hamish Harding, un uomo sorridente e pieno di vita. Ci ha sempre unito l’amore per la natura e l’avventura. Anche lui era come me un aviatore e un appassionato di esplorazioni”.

I due, racconta, avevano condiviso dei viaggi al Polo Sud e “avevamo in programma una spedizione al Polo Nord io con il mio elicottero e lui con un piccolo Cessna. Due anni fa mi invitò a scendere con lui nella fossa delle Marianne, a 11 km di profondità, ma purtroppo a causa di miei problemi personali non fui in condizione di andare”.

L’invito sul Titan

Poi l’invito sul Titan. “Mi chiamò due mesi fa – continua la lettera di Cirillo, riportata dal Corriere della Sera – per chiedermi se volessi andare a vedere il Titanic”.

L’architetto si era detto tentato, ma impossibilitato a partire per la “Red Notice internazionale e questa situazione legale. “Lo ringraziai – aggiunge – e gli dissi che non potevo viaggiare a causa delle questioni giudiziarie che stavo affrontando”.

“Sui giornali – continua Cirillo – si parla di questi ricchi viaggiatori quasi con sufficienza, però ci tengo a ricordare che senza il loro sostegno finanziario molte spedizioni non sarebbero possibili. Hamish, come me, non solo ha fornito finanziamenti, ma ha anche messo a repentaglio la propria vita per rendere possibili esperienze altrimenti irrealizzabili”.

Infine, l’ultimo saluto a Herding, morto nell’implosione del sottomarino. “Un saluto amico mio, hai lasciato questo mondo facendo quello che amavi, regalando un prezioso insegnamento alle future generazioni: che la vita è curiosità”.

Chi è Lanfranco Cirillo

Imprenditore originario di Brescia, Lanfranco Cirillo risiede a Mosca da anni e ha anche la cittadinanza russa, conferita dal presidente Vladimir Putin.

Cirillo, autoproclamatosi ‘architetto di Putin’, realizza abitazioni di lusso per oligarchi e miliardari, incluso lo stesso presidente russo: per lui ha ideato la cosiddetta Dacia di Putin, un progetto con eliporti, casinò, baia privata, anfiteatro.

L’architetto è perseguito in Italia per plurimi reati di contrabbando doganale e falso in atto pubblico.

Per la Procura di Brescia avrebbe evaso il fisco per 50 milioni di euro tra il 2013 e il 2019.