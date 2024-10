Toti e le accuse di corruzione in Liguria, dopo il patteggiamento aumenta la condanna: come dovrà scontarla

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’udienza sul patteggiamento per Giovanni Toti è stata rinviata, mentre la procura di Genova contesta all’ex governatore della Liguria una nuova accusa di corruzione, facendo lievitare la condanna, già informalmente concordata da accusa e difesa. Aumentano quindi le ore di servizi sociali con cui Toti dovrà scontare la pena.

Patteggiamento di Toti, udienza rinviata a dicembre

Nella mattinata di oggi, mercoledì 30 ottobre, si è svolta al tribunale di Genova l’udienza sui patteggiamenti concordati tra la procura e i tre principali indagati nell’inchiesta sul sistema corruzione in Liguria.

Ansa riferisce che l’udienza per i patteggiamenti dell’ex presidente della Regione Giovanni Toti, dell’ex presidente dell’Autorità Portuale Paolo Emilio Signorini e dell’imprenditore Aldo Spinelli è stata rinviata al prossime 18 dicembre.

Il rinvio è legato alle nuove contestazioni mosse dai pm e alla scelta dell’ente dove Toti dovrà svolgere i lavori di pubblica utilità concordati per scontare la condanna.

Nuova accusa, aumenta la condanna

Per tutti e tre gli indagati, assenti all’udienza, la procura di Genova ha mosso nuove accuse che fanno aumentare l’entità delle condanne concordate con il patteggiamento.

Per quanto riguarda Toti, riporta Repubblica, i pm gli contestano un nuovo episodio di corruzione relativo a 90mila euro versati dall’imprenditore nautico Luigi Alberto Amico.

Come ha spiegato all’Ansa l’avvocato di Toti, Stefano Savi, per l’ex governatore ligure si passa da due anni e un mese a due anni e tre mesi, da convertire in 1.620 ore di servizi sociali.

Per Spinelli la pena sale a tre anni e tre mesi, per Signorini a tre anni e sei mesi.

Come Toti dovrà scontare la pena

Come già detto, nell’ambito del patteggiamento accusa e difesa hanno concordato di convertire la condanna in lavori socialmente utili.

Al momento però non ci sarebbe accordo su dove Giovanni Toti dovrà svolgere le ore di lavoro frutto del patteggiamento.

Primocanale riferisce nei giorni scorsi il giudice ha respinto la proposta avanzata da Toti di lavorare come addetto alla promozione del parco naturale di Montemarcello-Magra-Vara, la cui presidente è stata nominata dallo stesso ex governatore nel 2021.

Come riporta Ansa, nell’udienza di oggi il giudice ha dato le linee guida per i lavori di pubblica utilità che dovrà svolgere Giovanni Toti: dovrà essere un ente non di nomina regionale e l’ex governatore dovrà svolgere attività sia intellettuali che materiali.

Nelle prossime settimane quindi la difesa dovrà preparare una serie di proposte da presentare al giudice, che dovrà poi dare il via libera al patteggiamento nella prossima udienza di dicembre.