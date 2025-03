Tommy Cash chiede scusa per Espresso Macchiato e sponsorizza Lucio Corsi all'Eurovision: "Diventeremo amici"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Tommy Cash, rappresentante dell’Estonia all’Eurovision, ha chiesto scusa agli italiani per la sua canzone “Espresso macchiato” spiegando di non aver mai voluto offendere nessuno. Amante dell’Italia, ha aggiunto che apprezza Lucio Corsi e ha promesso di fargli da “fratello maggiore” alla kermesse.

Tommy Cash chiede scusa all’Italia

L’artista estone Tommy Cash, ospite di “Safari” su Radio2 ha cercato di stemperare le polemiche attorno al suo brano, “Espresso macchiato“, che aveva fatto inalberare più di qualcuno nel nostro Paese.

Nello scusarsi ha spiegato che non era sua intenzione offendere e che è un grande estimatore dell’Italia. “Ho il massimo rispetto per questo posto, amo questo Paese. Il cibo, l’architettura, il design, il caffè. Non era nelle mie intenzioni offendere, non avevo neppure immaginato che potesse accadere” ha precisato il cantante.

L’endorsement per Lucio Corsi all’Eurovision

Il meme citato da Tommy Cash nell’intervista

Oltre i clichés del suo brano, Cash ha dimostrato di essere piuttosto aggiornato sull’attualità italiana, almeno per quanto riguarda la musica e il Festival di Sanremo.

“So che per l’Italia all’Eurovision doveva venire Olly e che invece ci sarà Lucio Corsi: ho visto dei meme che li mettevano insieme e venivo fuori io” ha raccontato.

“Lucio Corsi è molto cool, si veste benissimo, credo che sia un puro, sono sicuro che diventeremo buoni amici all’Eurovision. Lo proteggerò, sarò il suo fratello maggiore” ha aggiunto.

Espresso macchiato e le polemiche

Il brano con il quale Tommy Cash sarà in gara per l’Estonia all’Eurovision ha suscitato critiche, soprattutto da alcuni politici. “Questa canzone per me è unica, ha una magia speciale” ha detto l’artista, aggiungendo che inizialmente anche il suo team era scettico a proposito della canzone.

Chi proprio non ha apprezzato “Espresso Macchiato” è stata la Lega, con il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio che ha chiesto l’esclusione del brano, accusandolo di diffondere stereotipi sull’Italia.

“Dovrebbe venire qui a vedere come lavora la gente perbene prima di permettersi di scrivere canzoni così stupide e piene di stereotipi” ha tuonato il vicepresidente del Senato. “Se c’è qualcuno che ha trovato il modo di fare soldi facili insultando e approfittando degli altri, questo è lui”.

Anche il Codacons ha presentato un esposto, sostenendo che il testo, con riferimenti a mafia, caffè e spaghetti, trasmetta un’immagine negativa del Paese. Nella nota, è stata chiesta uniformità di giudizio, considerando che i brani con contenuti sessisti sono stati esclusi, mentre “Espresso macchiato” offenderebbe “un’intera cultura” rischiando di “diffondere messaggi errati”.