Tommy Cash all'Eurovision 2025 con "Cappuccino macchiato": chi è il cantante dell'Estonia

Il Festival di Sanremo si è appena concluso, ma già si torna a parlare di competizione canora. È, infatti, il tempo dell’Eurovision. A rappresentare l’Estonia sarà Tommy Cash, un rapper dalla visione artistica dirompente quanto assurda. Dal folklore estone, figlio dell’influenza sovietica, al brano per l’Eurovision 2025 “Cappuccino macchiato“, che fa il verso agli stereotipi italiani.

Un “Espresso macchiato” all’Eurovision 2025

L’uscita del brano di Tommy Cash era passata inosservata. In Italia, tra Natale, Capodanno e Sanremo, l’attenzione era spostata altrove. Quando, però, il 14 febbraio il testo “Espresso macchiato” è stato annunciato come uno dei selezionati per la competizione canora, tutto è cambiato.

Lo spirito critico italiano si è riversato a favore o contro il brano che, in pieno stile Tommy Cash, è un “meme” musicale.

Il brano è in inglese, con diverse parole in italiano, ma rappresenterà l’Estonia all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea, in Svizzera. Si tratta di una combinazione particolare e decisamente molto europea.

Chi è Tommy Cash

Tommy Cash è sconosciuto ai più. Si tratta di un rapper estone dallo stile particolare e audace. Molti dei suoi brani puntano a raccontare l’assurdo, l’onirico o semplicemente un “meme”. Il precedente singolo, rilasciato nel 2024, ne è un esempio: “Untz Untz” racconta una competizione olimpica sui generis.

Ma chi è Tommy Cash? Il nome è già un tranello: infatti, è lo pseudonimo di Thomas Tammemets. Il rapper è nato e cresciuto a Tallinn, capitale estone, nel distretto di Kopli, in una famiglia poco abbiente.

Di origini estoni, russe, ucraine e kazake, conosce diverse lingue e le usa all’interno dei suoi brani. La sua non è stata un’infanzia semplice: ha avuto problemi di droga, ma soprattutto – come ha raccontato in diverse interviste – nel suo quartiere comandavano i russi e il rischio di essere aggrediti era molto alto. Soprattutto per uno come lui, sempre sopra le righe, dal look al modo di fare.

La carriera

Dai graffiti per le strade estoni, Tommy Cash, con la sua musica, ha raggiunto i palchi di tutto il mondo. Dal 2012, quando la sua carriera musicale è iniziata, ha collaborato con diversi artisti. Molto noto è il feat con la band russa Little Big. Il brano, infarcito di stereotipi sulla cultura russa, ottenne diversi riconoscimenti.

Prima della pandemia di coronavirus, ha aperto il tour di Oliver Tree negli Stati Uniti e si è esibito a Tomorrowland. Inizia a ottenere notorietà, ma il suo tour negli Usa viene rimandato a causa del peggioramento della pandemia.

Prosegue con importanti collaborazioni con la scena rap, tra cui Diplo, Suicideboys e nuovamente i Little Big. Nel 2024 pubblica infine “Espresso macchiato”, brano che gli permette di vincere all’Eesti Laul 2025 e accedere così all’Eurovision Song Contest 2025 di Basilea. Tommy Cash potrebbe però non scontrarsi mai con il vincitore di Sanremo 2025, perché Olly sembra indeciso sulla sua partecipazione alla competizione europea.