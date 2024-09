Tito Jackson, morto a 70 anni uno dei fratelli di Michael: forse un infarto al volante, l'annuncio dei figli

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È morto all’età di 70 anni Tito Jackson, cantante membro dei Jackson 5 e fratello della leggenda Michael. Era il terzo figlio maggiore del gruppo musicale diventato celebre tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. La causa ufficiale della morte non è ancora stata rivelata, ma sembra che l’artista abbia avuto un infarto mentre si trovava alla guida di un’automobile.

Morto Tito Jackson, fratello di Michael: l’annuncio dei figli

La notizia della scomparsa è stata data dai figli TJ, Taj e Taryll attraverso un post condiviso su Instagram.

“È con grande dolore che annunciamo che il nostro amato padre, il Rock & Roll Hall of Famer Tito Jackson, non è più con noi. Siamo scioccati, rattristati e con il cuore spezzato“, hanno scritto i tre sul social di Meta.

“Nostro padre – prosegue il messaggio d’addio – era un uomo incredibile che si preoccupava di tutti e del loro benessere. Alcuni di voi lo conoscono come Tito Jackson dei leggendari Jackson 5, altri come ‘Coach Tito‘ o altri ancora come ‘Poppa T‘.In ogni caso, ci mancherà moltissimo. Per noi sarà sempre ‘Tito Time‘. Ricordatevi di fare ciò che nostro padre ha sempre predicato: ‘Amatevi l’un l’altro‘. Ti vogliamo bene papà”.

I successi dei Jackson 5

Tito era il terzo figlio maggiore della famiglia Jackson, che ha generato le icone mondiali Michael e Janet Jackson.

Il leggendario gruppo R&B della Motown comprendeva oltre a Michael e Tito anche i fratelli Jermaine, Marlon e Jackie.

Fonte foto: GettyImages Tito Jackson nel 2019

Tra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta la band raggiunse i vertici delle classifiche musicali statunitensi, diventando un vero e proprio fenomeno culturale giovanile dell’epoca.

Insieme furono i primi nella storia a piazzare quattro singoli consecutivi in prima posizione nella classifica generale di Billboard.

Tito fu l’unico insieme a Jackie a non abbandonare mai la band nel corso degli anni (gli altri fratelli invece uscirono e rientrarono in vari momenti).

A partire dal 1984 lavorò come produttore discografico e collaborò ad alcune sessioni con altri musicisti.

La reazione dei colleghi

“C’è una grande, grande tristezza nel mio cuore, spirito e anima stasera. Mia moglie ed io siamo appena usciti da un film che stavamo guardando al cinema proprio ora…. quando ha ricevuto un messaggio da un amico molto caro…. che mio fratello nel cuore e nello spirito, Tito Jackson, è appena morto”, ha scritto su Facebook l’ex batterista dei Jackson 5 Jonathan ‘Sugarfoot’ Moffett.

“Sono sbalordito e devastato – ha aggiunto l’ex collega – nel ricevere e sentire questa sconfortante notizia. Amo Tito come i miei fratelli di sangue (…). Che Dio e Gesù Cristo ricevano la sua anima e il suo spirito a braccia aperte e lo accolgano alla porta del Paradiso… questa è la mia preghiera più sincera questa notte, questo giorno, questo mese e ora …. quest’anno. Sono a corto di spirito“.

Anche il batterista, Dj e produttore discografico statunitense Questlove ha reso espresso cordoglio e ha omaggiato il cantante scomparso: “Tutti i fratelli Jackson sono degli eroi per me. Non ho davvero parole in questo momento. Che l’intera famiglia Jackson possa trovare conforto e pace in questo momento. Grazie Tito”