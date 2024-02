Il film su Michael Jackson e l'incredibile somiglianza del nipote Jaafar: le foto dal set e la data di uscita

Jaafar Jackson, protagonista del film su suo zio Michael Jackson, è stato recentemente fotografato sul set del biopic sbalordendo tutti, ancora una volta, per l’incredibile somiglianza con il re del pop. Gli scatti “rubati” ritraggono l’interprete in compagnia dell’attrice Nia Long, che svolge il ruolo della madre, in una scena che sembra rappresentare una celebrazione funebre. La diffusione delle immagini ha fatto letteralmente impazzire i fan di tutto il mondo, con un’attesa e un entusiasmo crescente per l’uscita del film.

Le foto di Jaafar Jackson dal set del film: è identico a Michael Jackson

I geni e la familiarità hanno certamente il proprio peso, così come l’abilità di costumisti e truccatori. Ma non era affatto scontato che il risultato finale potesse essere davvero così strabiliante.

La somiglianza tra Jaafar e suo zio Michael Jackson non è più in mistero, dopo la pubblicazione delle prime immagini del biopic da parte del regista Antoine Fuqua. Adesso, le nuove foto dal set non fanno altro che confermare quanto la scelta dell’attore che interpreterà il re del pop sia stata azzeccata, almeno dal punto di vista visivo, in attesa di vedere e giudicare le sue performance recitative.

Fonte foto: IPA

Una foto dal set del film su Michael Jackson. La somiglianza del nipote Jaafar è notevole

I commenti del regista e della madre di Michael Jackson

“Jaafar incarna Michael. Va oltre la somiglianza fisica. È lo spirito di Michael che emerge in modo magico. Bisogna viverlo per crederci” ha commentato il regista del film Antoine Fuqua. “Abbiamo riunito un incredibile team di artisti per questo progetto, trucco e parrucco, costumi, fotografia, coreografia, illuminazione, parteciperanno anche persone che conoscevano Michael e che hanno lavorato insieme a lui”.

Il film biografico sulla vita e la carriera di Michael Jackson, intitolato “Michael“, è stato annunciato nel gennaio 2023. La data di uscita ufficiale è l’8 aprile 2025, mentre in Italia il film debutterà il 18 aprile.

“Sono onorato di dare vita alla storia di mio zio Michael” ha affermato il protagonista Jaafar Jackson. La madre di Michael, ha a sua volta elogiato l’attore: “Incarna mio figlio. È così meraviglioso vederlo portare avanti l’eredità dei Jackson di intrattenitori e artisti”.

Chi è Jaafar Jackson

Jaafar Jackson, nato a Los Angeles il 25 luglio 1996, è il secondo figlio di Jermaine Jackson, noto cantante, cantautore e produttore. Jermaine è il secondo fratello più grande di Michael Jackson e seconda voce dei Jackson 5.

Fin da bambino, Jaafar ha mostrato una forte passione per la musica. A 12 anni, dimostrava abilità di ballerino e cantante, affermandosi anche come artista di talento sul web, interpretando canzoni di artisti come Marvin Gaye e Sam Cooke.

All’età di 19 anni ha partecipato al reality show “The Jacksons: Next Generation”. Il suo primo singolo, “Got Me Singing”, è stato rilasciato nel 2019, ma l’uscita dell’album previsto è stata sospesa a causa della pandemia.