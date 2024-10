Tir si ribalta nell'incidente sulla A1 a Cassino, morto il conducente: code tra San Vittore e Caianello

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un uomo è morto sull’autostrada A1 in seguito al ribaltamento del tir di cui era alla guida. L’incidente è avvenuto all’altezza del Comune di Cassino, in provincia di Frosinone, provocando inevitabili code e disagi alla circolazione sul tratto interessato. Inutile l’intervento dei soccorsi, la vittima sarebbe deceduta per le gravi ferite riportate nell’impatto.

L’incidente sull’A1

L’incidente si è verificato nel tratto dell’Autostrada del Sole del territorio del Frusinate compreso tra i caselli di San Vittore e Caianello, in direzione Sud, intorno alle 15 di venerdì 18 ottobre.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente dell’autoarticolato stava percorrendo l’A1 quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato in maniera autonoma, finendo cappottato con il tir al centro della carreggiata.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il tratto di autostrada A1 nel territorio di Cassino, tra le uscite di San Vittore e Caianello, dove è avvenuto l’incidente mortale

Il tir ribaltato a Cassino

A lanciare l’allarme tramite Numero Unico delle Emergenze 112, i tanti automobilisti di passaggio che hanno assistito alla scena, chiedendo l’intervento urgente di un’ambulanza. Secondo quanto riportato da Ansa, nella carambola non sarebbe rimasto coinvolto nessun altro veicolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta (distaccamento di Teano) per estrarre il conducente dall’abitacolo del mezzo pesante dentro al quale era rimasto intrappolato. Tramite l’attrezzatura da taglio, i soccorritori sono riusciti a liberare il camionista dalle lamiere.

I soccorsi

L’operazione, resa complessa anche dalle condizioni in cui si era ridotto il veicolo nel ribaltamento, non è però stata sufficiente per salvare la vita dell’uomo, estratto già privo di vita a causa delle gravi ferite riportate: senza successo i tentativi di rianimare la vittima tramite massaggio cardiocircolatorio del personale medico arrivato sul posto.

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi scientifici per iniziare a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Per il ribaltamento del tir l’autostrada è rimasta chiusa per diverse ore, provocando ripercussioni sul traffico nell’autostrada A1 in direzione Napoli. La circolazione è tornata alla normalità una volta sgomberata la carreggiata dall’autoarticolato.

L’episodio si è verificato a distanza di poche ore dall’ultimo saluto dedicato ai tre giovanissimi tifosi del Foggia, rimasti uccisi nella tarda serata domenica 13 ottobre sulla strada statale Potenza-Melfi, nei pressi dell’uscita di Potenza Est.