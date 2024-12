Tina Cipollari a Belve di Francesca Fagnani, il retroscena sulla "sfida" a Pier Silvio Berlusconi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Faccia a faccia tra Tina Cipollari e Francesca Fagnani a ‘Belve‘. La vulcanica opinionista di ‘Uomini e Donne’ ha raccontato alcuni retroscena relativi al suo ruolo nel dating show di Canale 5, rivelando anche un curioso aneddoto riguardante Pier Silvio Berlusconi. La 59enne viterbese ha inoltre sostenuto che è stata lei a inventare il ruolo di opinionista televisiva e che non vede alcuna sua erede nel panorama attuale del piccolo schermo italiano.

Belve, Tina Cipollari: “Chi non mi ama conduce una vita triste”

Tina Cipollari, la cui intervista sarà trasmessa integralmente su Rai2 in prima serata martedì 10 dicembre, ha iniziato la chiacchierata con una delle sue dichiarazioni irriverenti e pungenti. “Quasi tutti mi amano. Chi non mi ama conduce una vita triste“, ha sostenuto.

“Lei è solo popolare o anche un po’ trash“, l’ha pungolata la padrona di casa del talk. Secca la replica: “Non mi sento trash, sono popolana, popolare: appartengo al popolo”.

Cipollari: “Io ho inventato il mestiere di opinionista”

Il volto di ‘Uomini e Donne’ ha una convinzione, vale a dire che il ruolo di opinionista in tv lo ha creato lei. “L’ho inventato io”, ha dichiarato in modo perentorio. “Mi pareva strano”, la provocazione della conduttrice9. “Guardando gli altri opinionisti mi viene da ridere, dicono tutti cose scontate”, ha aggiunto Cipollari.

Quando la giornalista le ha chiesto se ci sia oggi un’opinionista che la ricordi, è arrivata la seguente risposta: “No! Hanno tutti paura”. Una sua erede? “Non ci può essere, neanche se mi clonano”.

Il retroscena su Pier Silvio Berlusconi

Nel faccia a faccia, Fagnani ha poi ricordato di quando la Cipollari fu al centro di alcune voci che sostennero che fosse sul punto di essere licenziata da Mediaset. “Era preoccupata?”. “Ho chiamato in redazione e ho detto scusate potevate dirmelo! E loro mi hanno detto ma che dici!”, ha raccontato la viterbese.

“Lei nel post ha scritto un caro saluto a Pier Silvio, per far capire che lei restava là”, ha evidenziato Fagnani in riferimento a un intervento social dell’opinionista.

“Sì – ha spiegato la Cipollari -. Un saluto un po’ frainteso, fu visto come una sfida. Era invece solo un caro a Pier Silvio” che “personalmente non conosco”.

Sempre Fagnani: “I vertici dell’azienda le hanno comunque fatto arrivare apprezzamenti?” “No”, la secca replica. Ancora la giornalista: “Lei non sa cosa pensano veramente di lei?”. “Penso bene, sennò non sarei lì da 24 anni“, ha concluso Tina.