Teo Mammucari a Belve lascia lo studio durante l'intervista, tensione con Francesca Fagnani: cosa è successo

Fuoriprogramma durante l’intervista a Teo Mammucari a Belve, trasmissione condotta da Francesca Fagnani: l’intervistato, visibilmente irritato, ha deciso di lasciare lo studio durante la registrazione del programma dopo poche domande, sotto lo sguardo incredulo del pubblico. Allo stato attuale non si sa ancora se l’intervista parziale a Teo Mammucari verrà mandata in onda o no, né sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali su quanto avvenuto.

Cosa è successo a Belve durante l’intervista a Teo Mammucari

Il retroscena su quanto successo nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre a “Belve”, durante l’intervista a Teo Mammucari, è stato rivelato dal sito DavideMaggio.

Dopo le prime domande poste dalla conduttrice Francesca Fagnani, Teo Mammucari, descritto come “visibilmente irritato“, ha deciso di lasciare lo studio lasciando il pubblico “incredulo“.

Caso Mammucari a Belve: cosa succederà ora

Quanto avvenuto con Teo Mammucari rappresenta un problema per la trasmissione “Belve”: lo studio dove vengono realizzate le interviste, infatti, è a disposizione della produzione solo per due pomeriggi a settimana e adesso, sarà necessario trovare un nuovo ospite per le registrazioni in programma nella giornata di giovedì 5 dicembre.

L’altro interrogativo che resta aperto dopo la decisione di Teo Mammucari di abbandonare lo studio di “Belve” dopo poche domande è: cosa farà la trasmissione con i 10 minuti di intervista registrati con Teo Mammucari? Il segmento sarà trasmesso in tv?

Le anticipazioni sui prossimi ospiti di Belve

Gli ultimi ospiti della trasmissione “Belve” sono stati Sonia Bruganelli, che ha parlato della separazione con Paolo Bonolis e delle tensioni a “Ballando con le Stelle”, Elisabetta Canalis, che ha parlato delle sue storie d’amore con Vieri e Clooney, e Fabio Volo, che ha lanciato una frecciatina sul Premio Strega.

Tra i prossimi ospiti della trasmissione condotta da Francesca Fagnani, stando a un’anticipazione di TvBlog, dovrebbe esserci Tina Cipollari, storica opinionista di “Uomini e donne”.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Tina Cipollari sarebbe stata chiamata come ospite a “Belve” proprio dopo quanto accaduto con Teo Mammucari.