Tim Music Awards 2024, l'elenco dei cantanti in scaletta da Max Pezzali e Gianna Nannini a Elodie e Mahmood

Venerdì 13 e sabato 14 settembre Rai Uno trasmetterà i Tim Music Awards che quest’anno compiono 18 anni. La scaletta prevede una parata di cantanti in diretta dall’Arena di Verona. A condurre le due serate sarà il rodato tandem composto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Saranno loro a consegnare i premi della musica italiana ospitando sul palco oltre 40 artisti.

Tim Music Awards 2024, scaletta: i cantanti sul palco

Nel corso dell’evento, verranno premiati gli album che hanno conquistato la Certificazione Fimi/GFK Oro, Platino e Multiplatino tra settembre 2023 e settembre 2024, oltre ai singoli Multiplatino usciti nel medesimo periodo.

Gli ospiti e i premiati della prima e della seconda puntata sono i seguenti (in ordine alfabetico):

Alessandra Amoroso Alfa Angelina Mango Anna Annalisa Articolo 31 Big Mama Bresh Capo Plaza Clara Club Dogo Coez Elodie Emis Killa Emma Fiorella Mannoia Frah Quintale Gaia Geolier Gianna Nannini Gigi D’Alessio Il Tre Il Volo Irama Kid Yugi Lazza Loredana Bertè Mahmood Massimo Pericolo Max Pezzali, Mida Mr. Rain Negramaro Pinguini Tattici Nucleari Raf Rhove Riccardo Cocciante Ricchi e Poveri Rose Villain Tananai Tedua The Kolors Tony Boy Tony Effe Umberto Tozzi.

Gli ospiti delle due serate

Lungo le due serate sono previste diverse ospitate di personaggi noti del mondo dello spettacolo italiano.

In particolare, ci saranno le incursioni del duo comico foggiano composto da Pio e Amedeo, e quelle di Stefano De Martino e Andrea Delogu.

Le premiazioni legate agli eventi e ai tour di maggiore successo

Non mancheranno poi le premiazioni legate alle Certificazioni Siae sugli eventi e i tour che hanno raggiunto gli oltre 100mila spettatori (Oro), 200mila (Platino) e oltre 300mila (Diamante), sempre in riferimento al periodo che va dal settembre 2023 al settembre 2024.

Verranno assegnati, inoltre, i premi speciali Fimi, Siae, Earone, Assoconcerti e Arena Di Verona.

La kermesse viene realizzata in collaborazione con Rai Uno, Rai Radio2 e Radio Italia. In particolare, Tim Music Awards è prodotto da FriendsTv per Rai, mentre Rai Radio 2 e Radio Italia Solomusicaitaliana sono le radio ufficiali dei TIM Music Awards.

L’evento, così come il recente TIM Summer Hits, si inserisce – sottolinea la Rai – nell’ambito della campagna di comunicazione del Gruppo ‘La Forza delle Connessioni’ che aiutano ad avvicinarsi, diventano relazioni umane e offrono sempre di più l’opportunità di vivere forti emozioni come quelle che sanno trasmettere la musica ed i grandi eventi dal vivo.