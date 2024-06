Tifosi scozzesi in Germania per gli Europei si schiantano in un incidente: si dimenticano della guida a destra

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La vigilia degli Europei di calcio in Germania è stata segnata da un grave incidente stradale che ha coinvolto 5 tifosi scozzesi, dei quali alcuni sono in condizioni critiche. Il sinistro ha interessato il gruppo di supporter britannici, appena atterrato all’aeroporto di Weeze, con una vettura presa a noleggio. In base ai primi riscontri, sembrerebbe che lo scontro frontale sia derivato dall’abitudine di guidare a sinistra nel Regno Unito. Lo schianto è avvenuto meno di 24 ore prima del match inaugurale fra i tedeschi, padroni di casa, e la Scozia, in programma nella serata di venerdì 14 giugno.

Incidente in Germania alla vigilia degli Europei di calcio: tifosi scozzesi fanno un frontale

L’episodio è avvenuto nella notte di giovedì 13 giugno, nei pressi dell’aeroporto di Weeze, a circa 70 chilometri da Dusseldorf.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute quattro ambulanze e altre squadre di emergenza, che si sono occupate di offrire i primi soccorsi direttamente sulla strada.

La dinamica dell’incidente dei tifosi scozzesi in Germania

Dopo essere atterrati in Germania intorno alle 23 con un volo proveniente da Edimburgo, i tifosi hanno noleggiato una Citroen scura.

Durante il viaggio verso l’Allianz Arena di Monaco, dove è stato calendarizzato il match degli Europei, hanno condotto la vettura nel lato sbagliato della strada.

Sarebbe proprio la manovra errata, attribuita alla regola della guida a sinistra nel Regno Unito, ad aver provocato lo scontro frontale con una Mercedes nera che procedeva nella direzione opposta. Il conducente di quest’ultima è stato anch’esso ferito e ha ricevuto cure mediche sul posto.

L’incidente appena usciti dall’aeroporto

Alcuni dettagli sull’incidente sono stati riportati dal Daily Record attraverso una fonte locale. “All’aeroporto, dopo poche centinaia di metri di guida, si sono scontrati frontalmente contro una Mercedes” cita la testata.

“Tutti e cinque i tifosi sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, e hanno dovuto ricevere cure mediche d’urgenza sul luogo dell’incidente prima di essere trasportati a vari ospedali. Numerose squadre di soccorso sono state in servizio fino alle 2 di questa notte. I due veicoli erano completamente danneggiati e hanno dovuto essere soccorsi”, si legge sul giornale.

La versione è stata in seguito confermata dai vigili del fuoco locali. “Poco dopo mezzanotte si è verificato un grave incidente stradale sulla tangenziale dell’aeroporto in cui due veicoli si sono scontrati frontalmente” si legge nella nota ufficiale.

“Un totale di sei feriti, due dei quali gravi, sono stati soccorsi dai servizi di emergenza. Auguriamo alle persone colpite una pronta e completa guarigione”.

L’incidente non è l’unico episodio critico avvenuto a breve distanza dal fischio d’inizio degli Europei: a Berlino, è scattato un allarme bomba per uno zaino sospetto abbandonato nell’area destinata ai tifosi.