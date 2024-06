Allarme bomba a Berlino nel giorno di inizio dei Campionati Europei di Calcio: zaino sospetto nella fan zone

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Allarme bomba a Berlino nel giorno di avvio di Euro 2024, i Campionati Europei di calcio, a causa del rinvenimento di uno zaino sospetto in una parte della fan-zone predisposta per la competizione. L’area, non lontana dal Palazzo del Reichstag, è stata evacuata a scopo precauzionale e le forze di sicurezza hanno fermato un uomo per accertamenti. Sul posto anche un’unità cinofila della polizia e gli artificieri, con l’allarme poi rientrato poco dopo le 18,30.

Zaino sospetto nell’area tifosi a Berlino: allarme bomba, zona evacuata

Le forze di sicurezza tedesche hanno evacuato una sezione della fan-zone di Euro 2024 vicino al Palazzo del Reichstag a Berlino, dopo il ritrovamento di uno zaino sospetto.

L’oggetto è stato trovato nel pomeriggio di venerdì 14 giugno, a poche ore dall’avvio della manifestazione sportiva, all’ingresso dell’area riservata ai tifosi giunti in Germania per seguire gli Europei di calcio.

Fonte foto: ANSA

Dopo il ritrovamento dello zaino sospetto è stata predisposta un’area interdetta all’interno della fan zone dedicata agli Europei di calcio

Allarme bomba a Euro 2024: l’intervento delle autorità, fermato un uomo

In seguito al ritrovamento di un bagaglio meritevole di monitoraggi approfonditi, un uomo è stato fermato per accertamenti.

Come riportato dalla testata tedesca Bild, sul luogo sono intervenuti un’unità cinofila della polizia di stato e gli artificieri.

Beate Ostertag, portavoce della polizia di Berlino, ha dichiarato che per precauzione è stata allestita un’area riservata e la borsa sospetta è stata posta sotto esame.

L’ipotesi di un bagaglio abbandonato perché fuori formato

Il ritrovamento ha fatto scattare, di prassi, un allarme in via precauzionale, ma c’è l’ipotesi che vi sia dietro all’episodio una motivazione diversa e del tutto innocua.

In particolare, è possibile che qualcuno non abbia portato lo zaino nella zona adibita ai tifosi perché supera il formato consentito.

L’area riservata si estende per 200 metri ma non copre l’intera fan-zone. Tre ingressi sono stati chiusi, mentre un accesso rimane aperto.

L’incidente, ad ogni modo, non ha avuto alcun impatto sulle visite alla “Fan Mile” davanti alla Porta di Brandeburgo, dove l’ingresso è stato assicurato.

L’incidente dei tifosi scozzesi all’aeroporto di Weeze prima di Euro 2024

L’allarme per lo zaino sospetto a Berlino segue di alcune ore un altro episodio critico legato all’inizio degli Europei di calcio. Cinque tifosi scozzesi, appena atterrati all’aeroporto di Weeze per assistere al match inaugurale fra Germania e Scozia, hanno provocato uno scontro frontale con un’auto a noleggio.

In seguito all’incidente si contano in totale sei feriti, compresa la persona al volante della seconda auto, una Mercedes. Due sarebbero le persone in condizioni più gravi.