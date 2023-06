Tiberio Timperi lascia UnoMattina in Famiglia e annuncia il passaggio ad un altro programma: ecco quale

Ultima puntata di “UnoMattina in Famiglia” per Tiberio Timperi, dopo 26 anni alla guida del programma. Il conduttore però non abbandonerà le scene, e ha già annunciato che da settembre inizierà una nuova avventura, alla conduzione di un altro storico programma della Rai.

Tiberio Timperi a “UnoMattina in Famiglia”

Dopo 26 anni alla conduzione di “UnoMattina in Famiglia”, è tempo di cambiamenti per lo storico conduttore Tiberio Timperi.

Timperi, nato a Roma nel 1964, ha condotto per la prima volta la trasmissione Rai nel 1996, subentrando all’allora presentatore Massimo Giletti.

Fonte foto: ANSA Il conduttore Tiberio Timperi negli studi della trasmissione che ha condotto per 26 edizioni, “UnoMattina in Famiglia”

E nonostante due piccole interruzioni, durante le quali si sono alternati al timone del programma Dario Laruffa e Luca Rosini, lo studio Rai di “UnoMattina in Famiglia” è stato dallo stesso Timperi definito come “una seconda casa”.

L’addio di Tiberio Timperi

Ma alla fine della puntata di oggi, domenica 18 giugno, durante i saluti conclusivi è stato lo stesso conduttore a prendere la parola e ad annunciare il suo addio alla trasmissione.

“Siamo al termine di questa stagione fortunata in termini di ascolti e critica. Termina qui questa edizione e anche per me poi in particolare è l’ultima dopo 26” ha detto Timperi, che ha poi ringraziato anche le sue co-conduttrici, Ingrid Muccitelli e Monica Setta.

Timperi ha poi voluto ringraziare anche tutta la squadra che ha lavorato per la realizzazione del programma, e con la quale continuerà a lavorare in un altro programma Rai, come ha rivelato il conduttore durante i saluti finali.

Una nuova sfida per Timperi

Tiberio Timperi, nel salutare tutta la squadra che ha lavorato al programma, ha rivelato che molti dei colleghi con i quali ha condiviso l’esperienza a “UnoMattina in Famiglia” li ritroverà “sempre in questo studio per ‘I Fatti Vostri’. Ringrazio chi mi ha dato la possibilità di essere qui e di andare anche a toccare altre corde di questa magnifica chitarra che è la Rai”.

Un passaggio sicuramente indipendente dalla lite avuta recentemente in studio con Gianni Ippoliti, ma probabilmente dovuto al fatto che il conduttore della trasmissione in onda su Rai 2, Salvo Sottile, avrà un nuovo programma, dedicato a crime e politica, in onda in prima serata sulla stessa rete.

Dal prossimo settembre quindi Tiberio Timperi, per la prima volta da 26 anni, si lancerà in una nuova avventura, con la famosa piazza de “I fatti vostri” che potrebbe diventare la sua nuova seconda casa.