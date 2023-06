Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti litigano a UnoMattina in diretta durante la rassegna stampa: cos’è successo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Momenti di tensione in diretta su Rai Uno durante UnoMattina in famiglia. Gianni Ippoliti, dopo una discussione con il conduttore del programma Tiberio Timperi, ha lasciato lo studio indispettito. Ippoliti ha lasciato a metà la consueta rassegna stampa, rubrica che cura da anni nello storico programma della rete ammiraglia Rai.

Lo sbuffo di Timperi che ha innervosito Ippoliti

Mentre leggeva una notizia sulla separazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, Gianni Ippoliti ha notato una certa insofferenza da parte del conduttore Tiberio Timperi. Quest’ultimo, infatti, stava sbuffando.

A quel punto Ippoliti ha interrotto la rassegna stampa chiedendo: “Tiberio dimmi, vedo che sbuffi”. Immediata la risposta del conduttore: “No no, niente, parliamo dopo, facciamo i conti dopo”.

Il botta e risposta prima dell’abbandono di Gianni Ippoliti

Con fare ironico, Ippoliti si è piazzato alle spalle di Timperi poiché evidentemente non voleva lasciare appesa la discussione. “Parliamone subito, siamo in diretta, è bello così”, ha detto Gianni Ippoliti.

Aggiungendo, subito dopo, “stavolta non mi muovo, ti faccio un bel massaggio e mi dici cosa volevi dire”. “Ma non ci penso proprio”, la replica secca del conduttore, che non è piaciuta affatto a Ippoliti.

Quest’ultimo, infatti, ha interrotto la rassegna stampa e ha lasciato lo studio, nonostante i tentativi di trattenerlo da parte di Monica Setta e Ingrid Muccitelli. “E allora che dobbiamo fare”, ha chiesto Timperi. Secca la replica di Ippoliti: “Continuate a sbuffare”.

Fonte foto: ANSA Tiberio Timperi, conduttore di UnoMattina

La “spiegazione” di Tiberio Timperi su Instagram

Ad aggiungere altri dettagli sulla vicenda è stato lo stesso Tiberio Timperi, che su Instagram ha condiviso la storia di un utente che si lamenta del fatto che Gianni Ippoliti abbia inserito una notizia su un tema molto delicato in una rassegna stampa dedicata al gossip.

La notizia in questione faceva riferimento a un uomo che si offre di accompagnare le donne quando vengono contattate dagli ex per una richiesta di chiarimenti. Un tema di grande attualità, purtroppo, vista la vicenda della morte di Giulia Tramontano (anche se i due erano ancora fidanzati nel momento dell’omicidio) e di tante altre donne aggredite da ex compagni violenti.

Quindi, anche secondo Tiberio Timperi, l’inserimento della notizia in una rassegna stampa “leggera” come quella di Gianni Ippoliti era fuori luogo.