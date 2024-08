Test su abiti e accessori Shein rivelano la presenza di sostanze tossiche: report, risultati e dettagli

Nei vestiti Shein sono state trovate sostanze tossiche. Prima l’allarme è stato lanciato dalla Corea del Sud, ora dalla Germania. Alcuni test hanno dimostrato come alcuni capi non rispettino le norme e siano potenzialmente pericolosi per la salute.

Il test tedesco su abiti e accessori Shein: cosa è emerso

Il sito tedesco Oko-Test ha effettuato un interessante test sui prodotti Shein. I redattori della testata hanno ordinato 21 articoli online, tra cui calzature per neonati, abiti, giacche e altri accessori.

Una volta avuta la merce l’hanno spedita in laboratorio. Risultato? “Solo un terzo degli articoli esaminati riesce ad arrivare malapena al voto di sufficiente o adeguato”, mentre per tutti gli altri sono risultati essere scarsi o decisamente inadeguati in riferimento alla qualità delle componenti.

Fonte foto: GETTY

Un abitino da bimba, con disegni di unicorno, ha rilasciato antimonio tossico, residui che sudando possono essere assorbiti dal corpo. In altri prodotti è stata rintracciata dimetilformammide. Dei sandali erano “pieni di sostanze tossiche”, tutte sopra ai livelli UE.

In particolare, la ricerca, ha menzionato piombo e cadmio, metalli pesanti pericolosi per la salute. Oko-Test ha inoltre manifestato incredulità per via “della quantità di ftalati vietati che il laboratorio ha trovato nei sandali da donna Shein: il contenuto supera di 15 volte il già non troppo severo limite della direttiva europea REACH”.

Pure nei sandali da uomo analizzati sono arrivati esiti per nulla rassicuranti in quanto si è scoperto che al loro interno c’erano “idrocarburi policiclici aromatici (IPA) che possono provocare il cancro e sono quindi vietati e in livelli fino a 22 volte superiori ai valori limite REACH”.

Shein, pantofole da buttare dopo 14mila passi

Oko-Test ha anche voluto testare la resistenza di alcuni oggetti. Pure qui i risultati ottenuti sono stati alquanto inquietanti: un paio di pantofole leopardate da donna si sono rotte dopo solamente 14mila passi prima. Certo non c’è da pretendere sulla durata dei capi, visto i prezzi. Discorso diverso è invece quello legato alla sicurezza.

Silenzio tombale da Shein

I redattori di Oko-Test hanno infine raccontato di aver provato a contattare Shein per farsi spiegare in modo più approfondito da dove provengono i prodotti e quale ciclo produttivo hanno. E? “Non abbiamo ricevuto alcuna risposta”.

Di recente, a metà agosto, anche le autorità della Corea del Sud hanno svolto diversi test su prodotti sequestrati ai colossi del cosiddetto fast fashion, tra cui Shein, AliExpress e Temu. Sul oltre 144 capi e accessori analizzati si è scoperto che più abiti avevano in sé sostanze tossiche oltre i limiti consentiti dalla legge.