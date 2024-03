Spunta la nuova truffa del buono Shein da 300 euro su WhatsApp e Facebook: come riconoscerla ed evitarla

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Truffa del buono Shein. Negli ultimi giorni in Italia è diventato virale su WhatsApp e Facebook un supposto gioco online per ottenere un buon Shein da 300 euro. Si tratta però di una truffa creata per rubare i dati personali e i numeri di carta di credito di chi partecipa.

Il gioco virale su WhatsApp e Facebook

Tra il 27 e il 28 marzo è diventato virale su diversi social italiani tra cui Facebook e X (già Twitter), e anche su alcune app di messaggistica come WhatsApp, un gioco che permetterebbe di ottenere un buono da 300 euro da spendere sul sito del negozio di fast fashion cinese Shein.

Spesso i messaggi e i post che compaiono riguardo a questo gioco chiedono di cliccare su un link, dal quale, inserendo le proprie informazioni, si ottiene un codice per partecipare al gioco.

Se si visita il sito ufficiale del marchio di vestiti però, non si nota nessuna pubblicità a un gioco del genere. La ragione è che questi messaggi sono in realtà una truffa per sottrarre dati a chi vi partecipa.

L’intervento dello staff di Shein

A chiarire che Shein non ha nulla a che fare con questa campagna virale è stato lo stesso staff del marchio di fast fashion, che è intervenuto in un gruppo Facebook per avvisare i propri clienti di non fidarsi del link.

“Al momento non esiste alcuna campagna di Shein Italia di questo tipo, seguite solo quello che viene annunciato sui nostri canali ufficiali, mentre noi segnaleremo alle autorità questi messaggi” recita il post.

Come evitare la truffa del buono da 300 euro

Il gioco per vincere un buono da 300 euro su Shein è quindi una truffa diventata virale in varie parti di internet in Italia. Non è la prima volta che il marchio cinese viene trascinato in questo tipo di iniziative a sua insaputa.

Il modo migliore per evitare la truffa è non cliccare sul link che è diventato virale. Se lo si è già fatto e si è fornita una password, il comportamento corretto sarebbe, per sicurezza, cambiare tutte l password uguali utilizzate su altri siti e considerarla compromessa.

Infine, se seguendo il link si è inserito un numero di carta di credito o di debito, è meglio per sicurezza bloccarla e segnalare quanto accaduto alla propria banca in modo da evitare che possano essere eseguite transazioni non volute.