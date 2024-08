Tesla Cybertruck, conducente morto nell'incidente in Texas: le immagini dell'auto dopo l'incendio

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Incidente per un Cybertruck Tesla che è uscito di strada e ha preso fuoco. Il conducente è morto. L’episodio si è verificato in Texas, lunedì mattina, vicino a Beach City, nella contea di Chambers.

Cybertruck Tesla esce di strada, incidente mortale

Lo schianto potrebbe essere il primo incidente mortale di un pick-up di Tesla. Il Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas sta indagando su quanto avvenuto.

Gli agenti sostengono che il veicolo è uscito dalla carreggiata per poi sbattere contro una conduttura prima di incendiarsi. Niente da fare per il conducente che è deceduto.

Il pick-up Tesla distrutto dopo l’incendio

Un filmato di Fox 4 mostra ciò che mostra del pick-up andato a fuoco dopo che i soccorritori hanno domato le fiamme.

Tesla Cybertruck è il secondo pick-up elettrico più ricercato sul mercato automobilistico. Ha un costo che va dai 57 ai 96mila dollari.

Due milioni di auto Tesla richiamate

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) degli Stati Uniti, di recente, ha annunciato che Tesla stava richiamando circa 2 milioni di auto prodotte dal 2012, incluso il Cybertruck, per via di un carattere troppo piccolo sugli indicatori di avviso. Non è la prima volta che l’azienda si trova a dover apportare correttivi ai suoi mezzi.

In particolare il problema riguarda un potenziale guasto del software che potrebbe impedire il rilevamento di un cofano aperto, ponendo un rischio significativo per la sicurezza.

NHTSA ha rimarcato l’importanza di mantenere rigorosi standard di sicurezza nell’industria automobilistica. Il richiamo dei giorni scorsi è il quarto per Tesla quest’anno.

Sebbene il colosso di Elon Musk non abbia segnalato alcun incidente, infortunio o decesso correlato a questo problema, il potenziale rischio ha richiesto una rapida risposta da parte dell’azienda.

Per risolvere il problema, Tesla ha iniziato a lanciare un aggiornamento software via etere progettato per rilevare un cofano sbloccato e avvisare i conducenti.