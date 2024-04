Terrorista dell'Isis arrestato a Roma all'aeroporto di Fiumicino, 32enne del Tagikistan fermato dalla polizia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella mattinata dell’8 aprile la polizia ha arrestato un cittadino del Tagikistan all’aeroporto di Roma Fiumicino. Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale a fini estradizionali “per essersi arruolato nelle fila dello stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014”, in altre parole: per essere un terrorista. L’uomo risultava essere un membro attivo dell’organizzazione terroristica ISIS. Il cittadino tagiko era latitante: usava numerosi alias con nazionalità e date di nascita diverse per nascondersi.

L’arresto

Nella mattinata dell’8 aprile si è tenuta un’operazione speciale per l’arresto di un possibile terrorista. La Polizia di Stato ha fatto sapere di aver tratto in arresto un uomo (classe 1992) del Tagikistan. Il cittadino, identificato con le iniziali S.I, aveva sulle spalle un mandato di arresto internazionale a fini estradizionali. Si legge, nel comunicato stampa in merito all’arresto, che le motivazioni dell’azione sono: “… per essersi arruolato nelle fila dello stato islamico ed essere andato in Siria a combattere nel 2014”. Inoltre il cittadino risulta essere un membro attivo dell’organizzazione terroristica denominata ISIS ed è quindi una persona da ritenersi potenzialmente pericolosa.

L’azione è avvenuta all’aeroporto di Fiumicino, su indicazione del Paese di origine. L’uomo era sul volo proveniente da Eindhoven (Paesi Bassi) delle ore 11:45.

Fonte foto: Screen video Polizia di Stato Frame del video dell’arresto di S.I a Roma

Chi è S.I accusato di terrorismo

Il cittadino tagiko S.I era latitante da tempo. Durante gli spostamenti ha usato numerosi documenti per non farsi rintracciare. Il modus operandi ricostruito lo vede usare alias con nazionalità e date di nascita diverse (in particolare degli stati Uzbekistan, Kirghizistan e Ucraina) per non farsi individuare.

S.I, classe 1992, è Ilkhomi Sayarakhmonzoda (il nome è stato reso noto da alcuni giornali). Il 32 enne aveva con sé circa 2mila euro in contanti. Si indaga ora sulla motivazione dell’arrivo in Italia, a Roma e se nella Capitale aveva dei contatti (una rete jihadista) sulla quale fare riferimento.

Allerta terrorismo

Alla luce dell’attuale situazione globale, le azioni antiterroristiche sono in aumento, così come le indagini e gli arresti. Anche a Pasqua e Pasquetta infatti è scattata l’allerta terrorismo per il rischio di azioni in un giorno tradizionale della religione maggioritaria in Italia.

L’operazione svolta dalla DIGOS capitolina con il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e il contributo della Polizia di Frontiera di Fiumicino, si inquadra in un più ampio scenario di attività preventive a largo raggio della Polizia di Stato e dalla DIGOS di Roma, “anche in considerazione della estrema delicatezza dell’attuale scenario internazionale” si legge.