Terribile incidente in moto a Bellizzi: morti due giovani fidanzati di 26 e 22 anni

Altro drammatico incidente stradale in Campania: nella mattinata di martedì 10 ottobre è morta una coppia di giovani fidanzati, Marika Capacchione, 22enne di Battipaglia, e Pierpaolo De Martino, 26enne di Montecorvino Rovella.

La prima ricostruzione dell’incidente

I due erano in sella alla moto guidata dal ragazzo, quando, a Bellizzi (provincia di Salerno), in via delle Industrie, hanno urtato tre auto. Sono stati quindi sbalzati dal mezzo a due ruote, finendo fatalmente a terra.

I carabinieri sono al lavoro per risalire alla precisa dinamica dell’incidente, che al momento non è stata chiarita del tutto.

La ragazza morta sul colpo, il giovane in ospedale

Marika Capacchione che, scherzo del destino ha compiuto 22 anni proprio il 10 agosto, è morta sul colpo, mentre Pierpaolo De Martino è deceduto all’ospedale di Salerno in seguito alle ferite e ai traumi riportati.

Monte Corvino Rovella e Bellizzi a lutto

La tragedia ha scosso sia la comunità di Monte Corvino Rovella, sia quella di Bellizzi, sia quella di Battipaglia (quest’ultima già scosso lo scorso settembre per una caso cruento di femminicidio).

“Sono profondamente addolorato e affranto dal dolore – ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Bellizzi Domenico “Mimmo” Volpe -. Non è possibile morire a 22 anni per un tragico incidente stradale. Marika compiva oggi gli anni per il suo compleanno”.

“Con il suo giovane amico Pierpaolo – ha proseguito Volpe -, anche lui molto grave, stamattina si sono scontrati con la proprio moto con tre auto che percorrevano la strada Provinciale ex s.s.164 per Montecorvino Rovella. Non ci sono parole per questa tragedia. Sono vicino al dolore e alle preoccupazioni delle famiglie di questi giovani ragazzi”.

In un secondo momento Volpe ha aggiornato sulla situazione del ragazzo, purtroppo deceduto: “P/s Purtroppo apprendo in questo momento che Pierpaolo non ce la fatta a superare la crisi delle gravi ferite riportate dall’incidente. I due angeli si ritroveranno in cielo”.

Anche il primo cittadino di Montecorvino, Martino D’Onofrio, ha ha espresso cordoglio: “Non ci sono parole per esprimere il dolore per l’immane tragedia avvenuta stamattina a Bellizzi nella quale hanno perso la vita Pierpaolo e Marika. Perdere la vita nel pieno degli anni e, nel caso di Marika, il giorno del proprio compleanno, non si può accettare. Sono con il cuore vicino alle famiglie a cui va il mio abbraccio e quello di tutta la comunità di Montecorvino Rovella”.