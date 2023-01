Terremoto, scossa di magnitudo 3.7 in Emilia-Romagna e nelle Marche. La terra trema anche in Puglia

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata avvertita in alcune città delle Marche e dell’Emilia-Romagna intorno alle 8 del mattino di giovedì 12 gennaio. Secondo le rilevazioni dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma sarebbe avvenuto in mare, precisamente nell’Adriatico settentrionale, al largo di Rimini e a una profondità di 8 chilometri. Si è trattato di una seconda scossa, dopo quella di magnitudo 2.4 avvenuta 10 minuti prima. La terra ha poi tremato anche in Puglia, in provincia di Foggia: scossa di magnitudo 2.3.

Scossa in mare

Alle 8:06 di giovedì 12 gennaio, l’Ingv ha registrato una scossa di magnitudo 3.7 nell’Adriatico, al largo della costa condivisa da Emilia-Romagna e Marche.

Fortunatamente, non si segnalerebbero danni a persone o cose.

Fonte foto: 123RF

Le città in cui è stato avvertito

La scossa di terremoto è stata avvertita in diverse città di Emilia-Romagna e Marche:

Pesaro Urbino;

Fano;

Rimini;

Ancona;

Cesena;

Ravenna.

Altre due scosse

Due piccole scosse, invece, si sono registrate a cavallo di quella di magnitudo 3.7.

La prima è stata avvertita proprio sulla costa marchigiana pesarese, al largo di Pesaro Urbino, dunque sempre in mare, alle 7:56 di giovedì 12 gennaio: di magnitudo 2.4 e a una profondità di 6 chilometri, la scossa si è sentita a Fano, Pesaro Urbino, Ancona, Rimini e Cesena. Nessun danno a persone o cose.

La seconda è stata registrata dall’Ingv a San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, alle 8:59: di magnitudo 2.3 e a una profondità di 10 chilometri, è stata avvertita a San Severo, Manfredonia, Foggia, Cerignola, Barletta, Andria e Trani. Anche in questo caso non avrebbe fortunatamente causato vittime o danni.

Il 9 gennaio scorso, invece, un terremoto di magnitudo 3.1 era stato registrato – nella notte – nel Cesenate, avvertito fino a Firenze.