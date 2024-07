Scosse di terremoto nei Campi Flegrei nella zona di Pozzuoli vicino a Napoli giovedì 11 luglio. La più forte, di magnitudo 2.6, è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) alle 11:59. Si teme l’inizio di un nuovo sciame sismico.

Scosse di terremoto nei Campi Flegrei

Le prime scosse di terremoto sono state registrate dall’Ingv dalle 11:59 a una profondità di circa 3 chilometri.

L’epicentro è stato localizzato nei Campi Flegrei, dove si teme che possa iniziare un altro sciame sismico.

Al momento non si registrano al momento danni a persone o cose.

Sciame sismico in corso a Pozzuoli vicino a Napoli

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha parlato di sciame sismico in corso.

Su Facebook, infatti, il primo cittadino ha scritto: “L’Osservatorio Vesuviano ci ha comunicato che a partire dalle ore 11:57 è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 2.6 ± 0.3”.

La rabbia tra i residenti

Molti utenti residenti nella zona sismica hanno commentato il post del sindaco, con preoccupazione mista a rabbia.

C’è chi contesta al sindaco di aver “paralizzato una città per fare dei lavori ovunque, non possiamo neanche scappare se dovesse esserci una scossa più forte. Per non parlare poi dell’ospedale è un’impresa riuscire ad arrivarci, sia per noi cittadini che per i mezzi di soccorso. Persone che si sentono male in auto sotto al sole cocente. È una situazione allucinante”.

Alcuni, come questo utente, sono più caustici: “Ormai queste sono comunicazioni patetiche“.

Durante le esercitazioni quasi tutti al mare

Nei giorni scorsi, il Fatto Quotidiano aveva denunciato il fatto che le esercitazioni bradisismiche nei Campi Flegrei fossero partite tra il disinteresse generale.

Proprio a Pozzuoli, il comune maggiormente colpito dallo sciame sismico lo scorso maggio:

“c’era più gente sulla spiaggia a prendere il sole che cittadini sotto al gazebo allestito sul lungomare dalla Protezione Civile per simulare il trasferimento della popolazione in autobus verso un luogo sicuro (il centro sportivo Palatrincone di Monteruscello, ndr)”.

Cosa sta succedendo nei Campi Flegrei

Nei Campi Flegrei è in corso da tempo uno sciame sismico che, attraverso scosse violente, sta sollevando il suolo come 40 anni fa.

Gli scienziati sono al lavoro per capire quali potrebbero essere i prossimi scenari: attualmente, la zona è costantemente monitorata, con continue verifiche sulle condizioni degli edifici.

Fortunatamente, per adesso, la maggior parte di quelli analizzati non hanno evidenziato particolari problemi.

L’ultima scossa forte, di magnitudo superiore a 3, si era registrata il 3 luglio scorso, durante il precedente sciame sismico.