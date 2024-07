Scossa di terremoto nei Campi Flegrei in provincia di Napoli di magnitudo 3.2, lo sciame sismico continua

Continua lo sciame sismico nei Campi Flegrei: una nuova scossa di terremoto, di magnitudo 3.2, si è verificata nella notte fra martedì 2 e mercoledì 3 luglio. La terra, per l’esattezza, ha tremato alle 2:18. La sala operativa dell’Ingv di Napoli ha rilevato un ipocentro di 3 km. Queste le coordinate esatte del sisma: latitudine 40.8200, longitudine 14.1580.

Scossa percepita nei comuni vicini

La scossa di terremoto è stata percepita chiaramente in tutti i comuni del circondario: Pozzuoli, Quarto, Bacoli, Napoli, Monte di Procida, Marano di Napoli, Calvizzano.

Il sisma del 3 luglio è stato percepito anche nei comuni oltre i 10 km dall’epicentro: da Mugnano di Napoli, Qualiano e Villaricca ai più lontani Frignano, Teverola e Villa di Briano.

Fonte foto: 123RF

Napoli, Pozzuoli e Bacoli, nello specifico, sono i comuni interessati dagli sgomberi degli edifici giudicati non agibili. Per la popolazione interessata è stato stanziato un contributo mensile casa che va da un minimo di 400 a un massimo di 900 euro. 200 euro in più verranno elargiti a chi nel nucleo familiare abbia un anziano over 65 o un disabile con percentuale almeno al 67%.

Lo sciame sismico negli ultimi 30 giorni

Solo il giorno prima, il 2 luglio, si era verificata una raffica di 4 scosse con magnitudo compresa fra 2.5 e 2.9 gradi. Ma sono una dozzina i terremoti verificatisi nella zona negli ultimi 30 giorni. La lista:

3 luglio ore 2:18 – magnitudo 3.2;

2 luglio ore 15:14 – magnitudo 2.5;

2 luglio ore 15:13 – magnitudo 2.8;

2 luglio ore 15:11 – magnitudo 2.7;

2 luglio ore 15:10 – magnitudo 2.9;

24 giugno ore 6:15 – magnitudo 2.0;

18 giugno ore 3:58 – magnitudo 3.4;

8 giugno ore 4:17 – magnitudo 2.3;

8 giugno ore 4:10 – magnitudo 2.7;

8 giugno ore 4:09 – magnitudo 3.7;

8 giugno ore 3:52 – magnitudo 3.0;

8 giugno ore 3:52 – magnitudo 3.5.

Perché la terra trema ai Campi Flegrei

I Campi Flegrei sono interessati dal fenomeno del bradisismo, un lento movimento del suolo che porta sia suo sollevamento che allo sprofondamento.

A circa 2 chilometri di profondità, sotto la caldera dei Campi Flegrei, c’è una roccia di forma cilindrica che sta influenzando il sollevamento della zona. Il masso ha un’altezza di 500 metri e un diametro di circa 5 chilometri.

Sono tre le criticità correlate alla zona:

attività sismiche;

rischio di eruzioni vulcaniche;

rischio di esplosioni freatiche (esplosioni d’acqua dovute alle pressioni e alle temperature estreme).

Lo spostamento della terra dovuto al bradisismo è ripreso a partire dal 2005 senza fermarsi. Un evento catastrofico imminente viene giudicato dai vulcanologi non del tutto impossibile, ma relativamente poco probabile.