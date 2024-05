Terremoto Napoli, sindaco Manfredi partecipa a sopralluoghi: “Nessun danno a scuole e allo stadio San Paolo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha parlato ai cittadini e li ha rassicurati in merito allo svolgimento delle normali attività. Dopo aver partecipato ad alcuni sopralluoghi, a seguito delle scosse che si sono verificate nella serata di lunedì 20 maggio nell’area dei Campi Flegrei vicino Napoli, ha spinto per tornare alla “normalità”. Chiarite le verifiche allo stadio Maradona (o San Paolo), la Mostra d’Oltremare e alle scuole dove, al momento non sono stati evidenziati danni.

Sopralluoghi a Napoli: il sindaco dichiara le zone sicure

Il sindaco Manfredi ha parlato dei risultati dei sopralluoghi effettuati nella mattinata. “Le analisi che noi abbiamo fatto con le nostre squadre sulle strutture pubbliche che sono interessate ai fenomeni nella zona d’interesse, non hanno evidenziato che ci sono stati danni”, ha cercato di rassicurare.

“Abbiamo squadre della Protezione civile, i nostri tecnici sia della città, del Comune e della Città metropolitana che stanno effettuando tutti i sopralluoghi – spiega – e non sono stati, fino a ora, evidenziati danni alle strutture scolastiche.

Scuole e luoghi pubblici non corrono pericoli

A fronte dei dati positivi in merito alla resistenza degli edifici, come emerge anche dal report del Centro Studi Plinivs, anche Gaetano Manfredi ha riferito che non ci sono preoccupazioni. “Sono state fatte ispezioni alle strutture sportive, compreso lo stadio Maradona, alle strutture espositive, alla Mostra d’Oltremare… non è stato segnalato in nessuno di questi luoghi alcun effetto significativo da parte di queste scosse.

Questo però non vuol dire abbassare la guardia ed è ragionevole pensare che tutti gli edifici, con una magnitudo più alta, siano a rischio. I cittadini chiedono un intervento per quelle strutture rimaste segnate dalla scossa peggiore degli ultimi 40 anni.

Tornare alla normalità: il piano di Manfredi

Mentre proseguono gli interventi dei Vigili del Fuoco negli edifici maggiormente colpiti, il sindaco sottolinea la necessità della normalità. “Dobbiamo garantire la normalità della vita delle persone, ovviamente in sicurezza” e tra questi cita l’andare a scuola. “Quindi, laddove ci sono o possono esserci anche delle lontane preoccupazioni, noi interveniamo; laddove queste preoccupazioni non ci sono, l’istituzione ha la responsabilità di fare in modo che ci sia normalità”, aggiunge.

In conclusione fa notare che i trasporti sono rimasti aperti. “Stanotte è stata verificata la metropolitana” e neanche in questo caso, fortunatamente, è stato verificato alcun problema.