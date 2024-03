Terremoto in Grecia di magnitudo 5.8 avvertito a Brindisi: epicentro della scossa sulla costa del Peloponneso

Un terremoto è tornato a scuotere la Grecia nella mattinata di venerdì 29 marzo: la scossa di magnitudo 5.8 si è verificata alle 9:12 nella costa occidentale del Peloponneso, al largo degli isolotti greci di Strofadi nel Mar Ionio. In Italia erano le 8:12. L’Ingv-Roma ha rilevato una profondità di 33 km. La scossa è stata avvertita chiaramente anche in diverse regioni del Sud, e in particolare nell’area di Brindisi.

Terremoto in Grecia vicino le isole Strofadi

Queste le esatte coordinate geografiche: latitudine 37.3760, longitudine 21.2210. Come per le altre recenti scosse non si segnalano vittime o danni.

Le Strofadi sono costituite da due isolotti maggiori e da una moltitudine di scogli. L’isola maggiore è Stamfani e ospita un monastero. L’isola minore è Arpia ed è disabitata. Le Strofadi si trovano a 32 miglia a sud dell’isola di Zante.

Fonte foto: iStock

L’Osservatorio sismico di Atene aveva inizialmente segnalato due terremoti distinti, con scosse di magnitudo 5.2 e 5.7. Poi è arrivata la precisazione in merito a un possibile “errore di sistema” e i dati sono stati corretti in un unico terremoto di magnitudo 5.7 sulla scala Richter.

Il terremoto avvertito anche in Puglia, Sicilia e Calabria

Gli echi delle scosse sono stati avvertiti distintamente in Puglia, ma anche nei comuni del sud-est della Sicilia e nella Calabria orientale, come hanno dichiarato numerosi cittadini che si sono riversati sui social per condividere la loro esperienza. Segnalazioni arrivano addirittura da Matera, in Basilicata.

Un altro terremoto avvenuto in Grecia, al largo dell’isola di Corfù, era stato avvertito anche nel Sud Italia alle prime luci dell’alba di venerdì 22 marzo.

Continua lo sciame sismico al largo della Grecia

Sono giorni che la zona occidentale della Grecia viene scossa da violenti sismi, che fortunatamente scaricano la maggior parte della propria energia in mare.

Le precedenti attività sismiche avevano avuto luogo diversi chilometri più a nord, nel Mar Ionio Settentrionale. Questo l’elenco delle scosse avvenute nel mese di marzo (l’ora indicata è quella italiana):

26 marzo – ore 14:52 – magnitudo 2.0;

26 marzo – ore 10:00 – magnitudo 3.8;

25 marzo – ore 18:31 – magnitudo 2.2;

23 marzo – ore 5:59 – magnitudo 2.3;

22 marzo – ore 6:20 – magnitudo 4.6;

20 marzo – ore 6:19 – magnitudo 3.8;

20 marzo – ore 3:46 – magnitudo 3.5;

18 marzo – ore 00:47 – magnitudo 2.2.