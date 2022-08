Terremoto in Friuli-Venezia Giulia con epicentro a Frisanco: scosse di magnitudo 3.5, la situazione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un terremoto in Friuli-Venezia Giulia ha svegliato gli abitanti in piena notte. La segnalazione arriva dall’Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia (INGV). L’epicentro è stato individuato a Frisanco, in provincia di Pordenone, a circa 9 km di profondità.

Terremoto in Friuli-Venezia Giulia: la situazione

Nella notte di giovedì 25 agosto una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 2:34, secondo l’INGV, nel comune di Frisanco (PN).

L’Istituto specifica che si è trattato di una scossa di magnitudo 3.5.

Una scossa di magnitudo 3.5 è stata avvertita nella notte in provincia di Pordenone

I cittadini del piccolo comune di circa 500 abitanti sono stati svegliati di soprassalto.

L’epicentro è stato individuato a circa 9 chilometri di profondità tra i comuni di Frisanco, Cavasso e Meduno.

Gli effetti sulle case e sugli abitanti

Un evento traumatico, se pensiamo che il terremoto in Friuli-Venezia Giulia si è verificato proprio a poche ore dall’anniversario del sisma nel Centro Italia per il quale sono ancora in corso le ricostruzioni.

Per il momento la scossa avvertita a Frisanco e dintorni non ha registrato danni a cose né persone.

I cittadini, svegliati di colpo nel cuore della notte, hanno ripetutamente segnalato la scossa alle forze dell’ordine e molti di essi si sono riversati in strada.

Il sisma è durato per diversi secondi, circostanza che ha messo in allarme i residenti di tutte le zone interessate dall’epicentro.

Il sindaco di Frisanco, Sandro Rovedo, ha confermato all”ANSA’ di non aver ricevuto segnalazioni di danni né di feriti.

La scossa avvertita anche in Veneto

Come scrive la stampa locale – ‘NordEst24’, ad esempio – la scossa è stata avvertita nelle province di Pordenone, Udine e nel vicino Veneto.

I residenti che hanno avvertito la scossa hanno temuto che l’evento si ripetesse e hanno ricordato, soprattutto, che un sisma di così tanti secondi non veniva avvertito dal 1976, quando il terremoto del 6 maggio di magnitudo 6.5 interessò 77 comuni e portò alla morte di 990 abitanti.