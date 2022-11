Terremoto in Friuli, scossa di magnitudo 3.2 con epicentro nei pressi di Udine. La situazione adesso

Una scossa di terremoto fa tremare il Friuli Venezia Giulia. Un sisma di magnitudo 3.2 con epicentro a nei dintorni di Torreano di Cividale, in provincia di Udine, ha destato preoccupazione alle 21:17 di martedì 1 novembre.

Le prime rilevazioni automatiche dell’Ogs (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) parlavano di una scossa di entità minore, ovvero di 2.9 gradi.

Le rilevazioni successive hanno riportato la magnitudo corretta di 3.2 gradi.

Fonte foto: iSTOCK

Epicentro a 8 km di profondità

La scossa si è verificata a circa 8 km di profondità ed è stata avvertita chiaramente dalla popolazione di tutte le Valli del Natisone ed anche a Udine.

Gli altri comuni interessati sono San Giovanni al Natisone, Buttrio, Attimis, Povoletto, Moimacco, Pozzuolo, Tarcento, Artegna, Faedis, Trivignano, Fagagna, Pasian di Prato, Premariacco, Tricesimo, Nimis, Taipana e anche a Palmanova e Cervignano.

I cittadini hanno riportato di aver udito un boato seguito dalle scosse. In molti si sono riversati immediatamente in strada.

Protezione civile: nessun danno a cose o persone

La Protezione civile di Cividale del Friuli ha rassicurato la cittadinanza tramite due post su Facebook. Il primo alle 21:34 per informare del sisma e per spiegare che nessun danno era stato segnalato.

Con il secondo post, delle ore 22:12, si è confermata l’assenza di danni e si è informata la cittadinanza del proseguire delle ricognizioni:

“Le ricognizioni speditive in atto da parte dei nostri #volontaridivalore non hanno al momento evidenziato danni o criticità. Proseguiamo le ricognizioni a seguito del sisma n.152713 delle ore 21:17:22, magnitudo inizialmente indicata in 2,9 poi aggiornata in 3,2”.

Il secondo sisma nel giro di poche ore

Lo stivale italiano trema dall’orlo alla punta. Quello avvenuto in Friuli Venezia Giulia è il secondo sisma che si verifica in Italia nel giro di poche ore, dopo quello registrato nel Cosentino nella serata del 31 ottobre.

Il sisma avvenuto in Calabria, e per la precisione al largo della costa nord occidentale della regione, ha manifestato una magnitudo ben più alta, ovvero 5.1 gradi.