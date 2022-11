Terremoto in Calabria, scossa di magnitudo 5.1 nel Cosentino: cittadini riversati per strada, la situazione

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Un terremoto in Calabria è stato registrato dall’INGV alle 22:42 di lunedì 31 ottobre. Il sisma è stato percepito dai cittadini che si sono riversati per strada. Per il momento non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto in Calabria: sisma di magnitudo 5.1 nel Cosentino

Il terremoto in Calabria ha avuto luogo lungo la costa nord occidentale.

Secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) il sisma di magnitudo 5.1 è stato registrato al largo di Scalea, in provincia di Cosenza, alle 22:42 della notte di lunedì 31 ottobre.

Fonte foto: iSTOCK Un sisma di magnitudo 5.1 ha avuto luogo nella notte del 31 ottobre al largo della costa nord occidentale in Calabria

L’epicentro si trovava ad una profondità di 286 chilometri sul mare ed è stato percepito nel tratto che collega San Nicola Arcella e Praia a Mare.

La reazione della popolazione

Come sottolinea l’INGV e come riprende l”Ansa’, nonostante l’estrema profondità dell’epicentro il sisma è stato percepito anche in superficie.

I cittadini si sono dunque riversati lungo le strade temendo una replica delle scosse, che si sono limitate ad un solo episodio.

Tuttavia, la percezione del sisma è stata minima proprio per la profondità dell’epicentro, per cui tra i cittadini non si sono verificati episodi di panico.

Nessun danno a persone o cose

Come è avvenuto in occasione del sisma di magnitudo 4.4 avvertito al largo della costa di Catanzaro, il terremoto che si è verificato nella notte di lunedì 31 ottobre non ha causato danni a cose né persone.

Secondo alcuni organi di stampa locali, la scossa sarebbe stata avvertita anche in Campania, Basilicata e in alcune zone del Messinese.

La profondità dell’epicentro ha fatto sì che si attenuassero gli effetti sulla superficie.