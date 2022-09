Terremoto in Emilia Romagna: scossa di magnitudo 3.8 a Modena. Due minuti dopo la terra trema ancora

L’Italia trema. Quarto avvenimento sismico nella giornata di giovedì 22 settembre, dopo quelli nelle Marche e nell’area di Genova e contando anche quello di minore intensità lungo la costa calabra sud-orientale (magnitudo 3.2).: stavolta il terremoto si è registrato in Emilia Romagna e, più precisamente, in provincia di Modena.

Terremoto in Emilia Romagna: i dettagli

L’Ingv ha reso noto che alle 17,47 di giovedì 22 settembre si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 a 8 chilometri di distanza da Pievepelago, in provincia di Modena, a una profondità di 14 km. Un paio di minuti dopo è stata poi rilevata una seconda scossa, di magnitudo inferiore (3.2 della scala Richter), con epicentro a Fosciandora (in provincia di Lucca).

Il terremoto, stando alle segnalazioni arrivate sull’account Twitter dell’Ingv, è stato avvertito anche a Pisa, Prato, Pistoia, Massa e Firenze.

Fonte foto: Tuttocittà I due epicentri dei terremoti avvenuti nel pomeriggio di giovedì 22 settembre lungo il confine tra Emilia Romagna e Toscana.

Terremoto in Emilia Romagna: la situazione

Stando a un primo bilancio riferito da ‘Il Resto del Carlino’, in seguito al terremoto verificatosi nella provincia di Modena non si registrano, al momento, danni a persone o cose.

Gli altri terremoti in Italia nelle ultime ore

Quello avvenuto in Emilia Romagna è il quarto evento sismico nella giornata del 22 settembre in Italia: oltre a quello lungo la costa calabra sud-orientale (sisma di magnitudo 3.2), si sono verificati terremoti anche nella zona di Ascoli Piceno (due forti scosse di magnitudo 3.9 e 4.4) e nella provincia di Genova (magnitudo 4.1).

I diversi terremoti che si sono verificati in differenti zone d’Italia a distanza di poche ore non sarebbero collegati tra loro. Il sismologo Carlo Meletti, della sezione di Pisa dell’Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia (Ingv), ha spiegato in alcune dichiarazioni riportate da ‘Il Resto del Carlino’: “Non c’è alcuna relazione: le distanze fra i luoghi in cui sono avvenuti i terremoti sono di centinaia di chilometri perché possa esserci un nesso”.

Lo stesso Carlo Meletti ha poi aggiunto: “È curioso che, dopo un periodo di apparente calma, si siano verificati quattro terremoti un po’ più forti e avvertiti dalla popolazione. Negli ultimi 3 mesi abbiamo avuto in Italia solo una scossa di magnitudo superiore a 4: di fatto, avere due terremoti importanti nello stesso giorno è solo una variazione statistica”.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.