Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5 avvertita chiaramente in Italia: si temono danni agli edifici

Scrive sul web da 15 anni, muovendo i primi passi come ghost writer per piccole e medie aziende e facendo attività di debunking delle fake news. Per molto tempo si è occupato di cultura, teatro e musica indipendente. Ama la cronaca nera, la politica e tutto ciò che riguarda salute e alimentazione.

Il territorio della Croazia è stato colpito da una scossa di terremoto di magnitudo 5,0 con epicentro nei pressi di Fiume. La notizia è stata resa nota dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, che ha registrato la scossa anche nel territorio italiano, come confermato poi dall’Ingv.

Terremoto di magnitudo 5 in Croazia a 21 chilometri da Fiume

La forte intensità del sisma ha fatto sì che diverse persone a Trieste si riversassero in strada, abbandonando gli edifici per cercare rifugio in luoghi sicuri.

Il terremoto, che si è verificato alle 10.47, si è sviluppato a circa 21 km di distanza dalla città di Fiume, nell’area di Bescanuova.

Gli effetti della scossa hanno provocato danni e allarmato la popolazione, anche se al momento non si hanno notizie di feriti o crolli. Le autorità stanno portando avanti le dovute verifiche del caso.

Le scosse sismiche avvertite in Croazia dopo il terremoto principale

Dopo la scossa principale, la terra ha continuato a tremare. Di seguito gli eventi sismici rilevati dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

12.06 – Magnitudo 2,4

– Magnitudo 2,4 11.04 – Magnitudo 2,6

– Magnitudo 2,6 10.53 – Magnitudo 3,3

– Magnitudo 3,3 10.47 – Magnitudo 5,0

Terremoto avvertito anche in Italia, allertate le autorità del Friuli

Il terremoto in Croazia ha destato grande preoccupazione in tutta la regione, a causa della sua intensità e della vicinanza alle coste italiane.

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha immediatamente attivato i propri protocolli di sicurezza per garantire l’incolumità dei propri dei cittadini, che hanno avvertito chiaramente la prima scossa.

#Earthquake 21 km S of #Crikvenica (#Croatia) 4 min ago (local time 10:47:45). Colored dots represent local shaking & damage level reported by eyeswitnesses. Share your experience via:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/oNJXVutUV5 pic.twitter.com/6xGhy6H496 — EMSC (@LastQuake) February 16, 2023

Ancora un terremoto a Est: nei giorni scorsi in Romania, Turchia e Siria

Il giorno di San Valentino in Romania si è verificato un terremoto di magnitudo 5,8, il secondo superiore al 5 nel giro di due giorni, destando forte preoccupazione a Est.

Nel mentre continua la conta dei morti e dei danni per lo sciame sismico che sta interessando Turchia e Siria. Ci sono oltre 40 mila vittime e almeno 200 mila sfollati.