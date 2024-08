Terremoto di magnitudo 7 nella penisola di Kamchatka in Russia: residenti evacuati, lanciata allerta tsunami

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un fortissimo terremoto, di magnitudo 7, ha scosso la penisola di Kamchatka, nell’est della Russia, secondo quanto riportato dalla sezione Kamchatka del Servizio geofisico dell’Accademia delle scienze russa e dall’agenzia Tass. Il sisma è avvenuto a circa 50 chilometri di profondità, al largo della penisola, poco dopo le 7 del mattino, circa 90 chilometri a est di Petropavlovsk-Kamchatsky. Dopo il terremoto, i residenti hanno evacuato le loro abitazioni. L’Us National Tsunami Warning Center ha emesso un’allerta tsunami, avvertendo del rischio di onde alte lungo le coste russe del Pacifico.

Terremoto in Russia nella penisola di Kamchatka

Il forte terremoto ha svegliato e spaventato gli abitanti della Kamchatka, in Russia, al mattino di domenica 18 agosto.

I ricercatori hanno registrato forti scosse sismiche lungo le coste orientali della penisola, riferisce l’agenzia Kamchatka-Inform citando il ramo del Servizio Geofisico dell’Accademia delle Scienze Russa.

Il terremoto di magnitudo 7 è avvenuto il 18 agosto alle 07:10 nell’oceano Pacifico. L’epicentro si trova lungo le coste orientali della penisola, a una profondità di 6 km.

Residenti evacuati

Secondo il Servizio Geofisico, l’epicentro del sisma era a 113 km da Petropavlovsk–Kamchatsky.

Le scosse hanno creato un grande spavento tra gli abitanti della penisola, come riportato da Kamchatka-Inform.

Molti residenti, sconvolti, sono fuggiti dalle loro abitazioni. Alcuni di loro hanno affermato di non aver mai provato tanta paura in precedenza.

Lo sciame sismico in Kamchatka

Le prime valutazioni suggeriscono che la forza dei terremoti nelle località del sud della penisola è stata compresa tra i cinque e i sette gradi.Dopo il violento terremoto iniziale, sono seguiti infatti numerosi sismi di assestamento con magnitudo fino a 5.0.

Gli abitanti di Petropavlovsk-Kamchatsky, Vilyuchinsk, e delle regioni di Yelizovsky e Milkovsky stanno raccontando le loro esperienze sui social network. I lampadari oscillavano violentemente, i vetri si frantumavano, e monitor, vasi di fiori e mobili cadevano a terra, mentre l’acqua traboccava dai contenitori, secondo varie testimonianze.

L’allerta tsunami rientrata

L’allerta tsunami emessa dopo il terremoto di magnitudo 7 al largo della Kamchatka è stata revocata.

Il sisma aveva inizialmente indotto l’USGS a lanciare un allerta per possibile maremoto. Anche il ministero russo per le Situazioni di Emergenza ha confermato che non esiste più alcuna minaccia in tal senso.

La scossa è stata avvertita fino al capoluogo regionale, Petropavlovsk-Kamchatsky, dove squadre di soccorso e vigili del fuoco stanno effettuando verifiche.

La Kamchatka, situata tra le placche tettoniche del Pacifico e del Nord America, è una zona sismica altamente attiva. In precedenza, la Russia era stata colpita da un forte terremoto soltanto una settimana fa, presso l’isola di Sachalin.