Terremoto in Russia al largo dell'isola di Sachalin, scossa di magnitudo 6.4 non lontano dal nord del Giappone

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.4 si è manifestata in Russia al largo della costa sud-orientale dell’isola di Sachalin, non lontano dall’isola giapponese di Hokkaido. Il sisma ha avuto luogo alle 5:28 ora italiana (sul posto erano le 14:40). Le autorità russe non hanno segnalato alcun allarme tsunami. L’epicentro è stato localizzato a circa 155 km a est della città di Juzno-Sachalinsk, nell’oblast’ di Sachalin.

Terremoto in Russia

Queste le coordinate esatte del sisma, riportate dall’Ingv: latitudine 47.0920, longitudine 144.8950 ad una profondità di 404 chilometri.

I dati rilevati dalle autorità locali parlano di un minimo impatto sulla superficie, con tremolii da lievi a medi nelle aree raggiunte dalle onde sismiche. I sismologi continuano a monitorare la situazione per verificare ogni sviluppo significativo.

Potrebbero essere necessarie alcune ore prima che le autorità possano condurre valutazioni complete dei danni, soprattutto nelle aree remote. È probabile che si verifichino scosse di assestamento moderate nei prossimi giorni.

Le autorità potrebbero chiudere temporaneamente infrastrutture come ponti e gallerie nei pressi della zona interessata dal sisma per verificare eventuali danni.

La Cintura di fuoco

L’area di mare al largo di Sachalin ricade nella cosiddetta “Cintura di fuoco”, la zona estesa per circa 40 000 km tutto intorno all’Oceano Pacifico che è caratterizzata da frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche, anche di ingenti proporzioni.

La Cintura di fuoco si estende a partire dal mare ad est dell’Australia, sale verso il Giappone e l’est della Russia e poi ridiscende lungo le coste occidentali delle Americhe, dall’Alaska al Cile.

Il mega-terremoto giapponese

Il timore è che il forte sisma registrato nelle ultime ore, essendo avvenuto a ridosso delle coste giapponesi, possa essere correlato a quel mega-terremoto annunciato nei giorni scorsi.

La terra ha tremato due volte in Giappone nella giornata dell’8 agosto. La scossa più forte ha generato una magnitudo di 7.1 gradi. I sismi sono avvenuti al largo dell’isola di Kyushu, nel sud dell’arcipelago giapponese.

Nella serata di giovedì 8 agosto l’istituto meteorologico giapponese (Jma) ha diffuso per la prima volta un’allerta per un possibile mega-terremoto che potrebbe verificarsi in Giappone nel prossimo futuro. L’allarme ha indotto il premier Fumio Kishida ad annullare un viaggio in Asia centrale.