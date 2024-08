Terremoto di magnitudo 5 a Pietrapaola in provincia di Cosenza, scossa avvertita fino in Puglia

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Forte terremoto in Calabria. Una scossa di magnitudo 5 è stata rilevata dai sismografi di tutta la regione. L’epicentro sarebbe 3 chilometri a ovest di Pietrapaola, comune in provincia di Cosenza, il sisma sarebbe avvenuto a una profondità di 21 chilometri.

Forte terremoto a Pietrapaola

Nella serata del 1 agosto attorno alle ore 21:43 si è verificata una forte scossa di terremoto nel Sud Italia. Il comune epicentro del sisma sarebbe Pietrapaola, centro di poco più di mille abitanti in provincia di Cosenza.

Il terremoto è stato rilevato dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che hanno dato la notizia dell’evento sismico. La magnitudo si aggirerebbe attorno ai 5 gradi sulla scala Richter, ma la scossa sarebbe avvenuta molto in profondità.

Stando alle prime rilevazioni infatti, l’ipocentro si troverebbe 21 chilometri sotto la crosta terrestre. Di conseguenza, nonostante la grande energia sprigionata, i danni a edifici e persone non sarebbero al momento segnalati come importanti.

Sisma percepito da Cosenza fino in Puglia

Alcune testate locali segnalano che i cittadini di diversi centri del Cosentino sono scesi in strada all’inizio della scossa di terremoto che ha interessato la parte settentrionale della Calabria, per la paura causata dal movimento della crosta terrestre.

Anche se per il momento non si segnalano danni o feriti, il sisma è stato avvertito con chiarezza in quasi tutta la regione e sicuramente nell’intera provincia di Cosenza, fino a raggiungere i grossi centri di Vibo Valentia e Gioia Tauro.

Anche al di fuori dei confini della regione, in tutta l’area ionica, si moltiplicano le segnalazioni di cittadini spaventati a causa del terremoto. La scossa è stata avvertita in Basilicata, fino a Matera, e in alcune città della Puglia.

Notizia in aggiornamento