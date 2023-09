Terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro vicino a Firenze: avvertito anche in Romagna e nelle Marche

La terra trema. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 si è verificata alle 5.10 di lunedì 18 settembre 2023, in provincia di Firenze, con epicentro presso il comune di Marradi. Non risultano vittime, feriti o danni.

Centinaia di persone si riversano in strada

L’Ingv ha localizzato l’epicentro a 3 km a sud-ovest del Comune di Marradi. La scossa è stata avvertita a Firenze, in tutta la regione Toscana, in Emilia-Romagna e nelle Marche, dove la terra ha tremato anche nei giorni scorsi.

Per ora non si ha notizia di danni o feriti. Ci sono però centinaia di persone spaventate riversatesi in strada dopo il sisma. Sono in corso le verifiche della Protezione Civile.

I disagi maggiori sono stati avvertiti da chi doveva prendere un treno. Dure linee sono state interrotte e anche l’alta velocità è stata deviata.

Il sindaco di Marradi: “Molta preoccupazione”

“C’è molta preoccupazione, tanta gente in strada, ma non si segnalano danni particolari”, ha spiegato a Rainews24 il sindaco di Marradi, Tommaso Triberti. In via precauzionale, nel comune fiorentino, lunedì 18 settembre le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse.

“Al momento non risultato situazioni di particolare criticità. Continueranno i controlli agli edifici e strutture”. Così il presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

Le scosse di assestamento

Il sisma di magnitudo 4.8, secondo i dati rilevati dall’Ingv, è stato seguito da almeno otto scosse di assestamento nei successivi 35 minuti circa.

La più forte scossa di assestamento è stata di magnitudo 2.8, con ipocentro a 7 km di profondità. Si è verificata a 4 km a ovest di Tredozio, in provincia di Forlì-Cesena, a una distanza di circa 10 km in linea d’aria dal comune di Marradi.

Controlli e accertamenti in corso sulle abitazioni

In Romagna i vigili del fuoco di Forlì stanno eseguendo una serie di accertamenti sulle crepe in alcune abitazioni.

Anche in questo caso, al momento non risultano persone coinvolte.

Dopo che la terra ha tremato sono giunte parecchie chiamate di cittadini spaventati alla sala operativa.

Si stanno effettuando tutte le verifiche del caso sulle segnalazioni di danni.

Nel pomeriggio di lunedì 18 settembre è prevista la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Forlì, per l’apertura dell’anno scolastico, con la XXIII edizione di “Tutti a Scuola”.